沒有最愚蠢，只有更愚蠢。黑衣暴徒出盡法寶仍無法「光復香港」，於是有人又想出一個怪招，發起「燒二百億港元行動」，要求參與者每人燒十張一千元港紙，令市面上的現金流通量不足，以達到攬炒金融系統的目的。這種人不是天生腦殘，就是腦袋進水，嚴重拖低香港社會的平均智商。

上次有班廢青發起「擠兌銀行」行動，揚言要癱瘓金融體系，結果傾盡所有也只能提走二百多萬港元，淪為國際笑話。這次更好笑，他們竟愚蠢到跟自己荷包作對，到底有多少人響應，可以燒掉多少錢，不妨拭目以待。內地媒體形容亂港分子的智商像小朋友，其實並不準確，小朋友再無知也不會燒自己的錢，可見亂港分子的智商還不如小朋友。本來嘛，他們要跟自己過不去，那是自我犯賤，旁人毋須置喙，問題是，廢青們大多靠父母供養，根本沒有賺錢能力，去哪裏找十張千元紙幣來燒？即使有幕後金主提供資助，也不可能如此豪爽吧？當然，燒冥幣倒是很容易，而且絕對不止二百億元。

一節見則百節知，從「燒銀紙」的笑話，就可以知道香港社會已退化到何等地步。君不見，中環少數上班族連日來響應所謂「和你Lunch」行動，有飯不吃，一味叫口號，甚至堵塞道路，好像中邪似的，令人忍俊不禁。他們哀求美國總統特朗普盡快簽署《香港人權與民主法案》，以為這樣就可以為香港帶來「榮光」，殊不知香港被摧毀，最大受害者恰恰是這些上班族。他們除了飯碗隨時不保，還要面對樓價急跌而淪為負資產的窘境，這與廢青倡議「燒銀紙」沒有甚麼分別，難道這就是所謂的榮光？就是他們希望見到的結果？

事實證明，香港既是低智反智的社會，更是自傷自殘的社會。許多人好好的日子不過，偏要摧毀自己家園，還洋洋得意，以為自己是在爭取民主公義，實在可悲、可憐、可笑。