吃牛有甚麼比吃牛扒更加好呢？當然就是整隻牛一個人獨享啦！中美首階段貿易協議本來即將水到渠成，中國的「牛髀」眼見即將被美國吞噬之際，美國貪心的商人總統特朗普得寸進尺，見到中方既然肯讓步，便貪得無厭，橫生枝節，希望再在條件上加辣，務求把中國吃得片甲不留。《香港人權與民主法案》如果沒有特朗普的首肯，共和黨參議員又怎會一致通過法案呢？

特氏顧慮中方的面子，未必會盡快簽署法案生效，希望在這十日限期盡量令中國受壓，讓北京接受更苛刻條件，得到更多好處。中方當然不想任人魚肉，但現實就是無論軟硬實力都比人低一線，若果不低頭簽貿易協議，就會不斷地被打擊。對方以本傷人，看到底是誰先垮台，特朗普打的如意算盤，最壞情況就是美國農民要「捱薯仔」，中國能否承受美國的刻意打壓呢？外來因素隨時引發內部不穩定，一旦爆煲，全民就要「食草」，北京現在是進退維谷，寸步難行，主動權在對手，唯一可以明確堅持的，就是不簽喪權辱國的協議，一定要維持民族尊嚴，預計這將會是一場艱苦而漫長的抗戰。

至於人權法案的主角，香港毫無疑問必定是最大輸家。網民對於美國將會實施制裁大聲叫好，覺得攬炒達到目標。然而最受打擊都是基層老弱以及想求職的年輕人，一些既得利益者以及建制中人才不怕，他們不去美國鋸牛扒，但依然可以去日本食和牛，甚至本地亦可以吃飛機新鮮運到的海產，反而攬炒的年輕人，不是送進監獄吃鐵窗飯，便是長期失業領取綜援，和他們口口聲聲搶社會福利的新移民家庭一模一樣。自己變成自己最鄙視的人，不知他們有何感想？經常取笑別人留在大灣區，你試試自己去移民吧，外國口裏支持，實際少一分錢都不會讓你過來居留，還是乖乖留在香港做蛀米大蟲吧！