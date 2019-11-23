理大之戰，到如今可以說是臨近落幕了，執筆時已有約一千人自動走出來，接受警方拘捕或登記，校園內剩下約幾十人，看來這場理大之戰很快便會結束了。這則消息相信會令一度聚集在理大校園向外面瘋狂攻擊、焚燒紅磡海底隧道收費廣場和通往港鐵紅磡站天橋、向漆咸道南柯士甸道交界拋擲不計其數的磚塊和汽油彈的暴民及其同情者感覺沮喪，感覺打了一場敗仗，如今兵敗被俘。

作為旁觀市民，我當然為警方今次有作用而且高效率地和平解決局勢而高興。看電視新聞報道，理大校園內仍然儲存大量汽油彈，還有從各實驗室竊取的化學物料隨便堆放，如果警方開進校園，據守的黑衣人負隅頑抗，可能有一定死傷。從警方公布的數字看，放下武器向警方報到者，約三百人是十八歲以下，估計都是中學生，其餘六、七百人不知年齡背景，但從零星的訪問報道可見，大部分都是外來者，如其他大學學生、一般社會青年，甚至有激進派政治人物，都是特別去理大聚集和聲援的。

起初傳出警方成功包圍理大時，不少傳統「和理非」紛紛站出來，指警方不應攻入校園，有人組團到來要「保護孩子」，也有一批「家長」來到警方包圍圈前呼天搶地，要求警方不要打擊拘捕他們的「孩子」。不過這些「家長」中似乎沒有幾多人能說出他們的「孩子」的姓名和學校、曾否到處破壞縱火、為何會留在理大這麼多天？

看傳媒和網絡傳出來的影片，理大校園被破壞得很厲害，地面被掘，有通道還築了牆，家具雜物到處散布，建築物大量玻璃被打碎。有人把圖書館的消防喉開了，弄到層層積水，滴水下層，相信被損壞的藏書數量不少。就算留守校園的「抗爭者」準備與警方一戰，為何要破壞圖書館？毀壞藏書與他們爭取的目標何干？把圖書館弄成水庫，既不利他們藏身休息，也無助對抗警察。湧入校園的勇武分子會否都是不讀書，對書本毫不尊重、不懂愛惜的「粗坯」，否則為何會大規模破壞圖書館，把藏書糟蹋？

在「抗爭者」開始進入校園時，我們還在電視新聞不時看到學生會代理會長見記者，為他們的行為辯護，這證明了學生會一直與外面來的「抗爭者」合謀合作。理大的校園這麼大，建築物這麼多，如果不是有內應，外來人肯定難以摸到門路找到可用作製造大殺傷力武器的各種化學原料。

當塵埃落定，日後清理校園後，校方和警方都應追究學生會與暴亂者的關係，要求他們承擔法律責任外，也應賠償校園因這次事件蒙受的巨大經濟損失。