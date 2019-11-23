治亂世，用重典，這是筆者認為止暴制亂必須有的態度，港府平暴要強硬，過後的施政則盡可能寬軟，主動化解中港矛盾、重建警民關係等，這些論調過去幾天已有提及。昨日的《年輕無罪 犯法有理》一文頗引起一些回響，有讀者認為筆者仇視年輕人，有讀者認為政府責任比年輕人大。

必須強調，筆者並不仇視年輕人，筆者仇視的是那些為了達到一己政治目的，以違法暴力手段破壞社會和將別人滅聲的廢青。而政府在反修例暴亂一役之無能、無恥，筆者過去經常撰文譴責，在此不贅。為何筆者認為十八歲以下的暴徒不應得到特赦，不能只登記身份便不追究，是因為事實屢屢證明，沒有受過深刻教訓，年輕人不會知錯，只會不斷以身試法。事實上，不少被捕的年輕暴徒獲得保釋後，施即再上街再做暴徒再被捕，這樣的例子屢見不鮮，正是「禁而不止則刑罰侮」的最佳例證。

現行法例下，少年犯已受到很大程度的保護，他們的懲罰往往以教導教化為主，例如被判入勞教中心、教導所、更生中心、感化院，或對其父母或監護人判以監護令等。筆者堅持當局必須依法起訴未成年暴徒，並不等於置他們於死地，而是讓他們知道犯法必有後果，改過自新。現在當局的做法是盲目縱容，中學生由校長帶走了事，人們不知道學校會否作出懲罰，不知道家長會否加強監管，要是校長繼續將犯罪行為美化成「違法達義」、「對社會關心」，中學生會否再次走上街做暴徒，繼續打砸搶燒，大家心中有數。

終審法院前常任法官列顯倫早前受訪，談及對反修例被捕人士及法治的一些看法，筆者覺得有一定參考價值。他說，示威者的行為明顯犯法，毋庸置疑是「罪犯」，必須接受法律制裁；但法庭可因應個別情況，在判案量刑時對被告施以同情心。要是連走法律的程序也省掉，一味姑息養奸，後患無窮矣。