香港人孤高、冷漠，有時甚至自以為是，個性不如想像般好。我問畢業後從事空少、空姐的學生，在航機上所見，哪些地區的人最「冇品」，答案中頭三名一定有港人的份兒。正如昨日本欄所說，很多香港人不善溝通，就連鄰居之間也往往互不瞅睬，而特區政府正是社會的縮影，在港人治理下的香港，官民間又如何能和諧共融呢？

經過一場反修例運動的折騰，管治班子不死也得脫層皮，往後真要痛定思痛。筆者素來反對過分神化英國政府在香港殖民地時期的管治能力，曾多番強調，上世紀七十至九十年代，「亞洲四小龍」是同時騰飛的，不能將一切都歸功於港英政權。不過，英國從政者確是比香港的一批更懂得如何疏導民怨。

目前香港人最抱怨的地產霸權、官商勾結、偏幫特權階級等現象，其實港英年代也是一樣，甚至比今天更嚴重。然而，為甚麼九七回歸前的民憤沒有現在般嚴重？那一方面是因為港人骨子裏崇洋媚外，面對西人就展現出天然的奴性，而另一方面也確是因為殖民地的洋官較懂得與市民打交道，走入人群，就一副要誠懇聆聽大眾聲音的樣子。哪怕樣子是裝出來的，人家就是裝得好。

特區政府的官員則不然，且看面對這場反修例運動，我們的特首、律政司司長、保安局局長、警務處處長，幾乎沒有一個官員是態度誠懇的，有的出來說話時甚至是一副睡眼惺忪、愛理不理的模樣，這樣的嘴臉，在殖民地官員中實在少見。

但往事已矣，我也不全怪特區官員，他們只是承襲了香港人的個性特質，你光顧此地的大牌檔、茶餐廳，經常見到的服務員都是這副嘴臉。但這樣的態度，服務一間小飯館或許可以，服務整個政府卻是不行的。特區官員們，你們有想過要洗心革面嗎？