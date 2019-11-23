「管無方，教無能」，老朽用呢六粒字形容當今香港教育的失敗。烈火暴行不斷升級，出來破壞社會秩序、大眾安寧以及堵路、砸壞港鐵閘機售票機的，不少是中學生，而匿藏喺理大的中學生多達三百人，這些未夠十八歲的「孩子們」，有書唔讀，醉心做街頭暴民，搞到香港滿目瘡痍卻唱着「榮光歸香港」，諷刺吧？

一個亂世，就是教育徹底失敗的寫照！教育局的視學，視咗啲乜嘢出嚟？這麼多年來，每年政府投放在教育的資源有增無減，為何教出這麼多激進、崇尚勇武、違法卻以為達義嘅暴徒？講真，香港教育，從大專到中學已病入膏肓，吾人只見到「少年弱」則社會動亂不止！

有身穿校服的中學生不上課愛堵路，有學校肯正視，教不嚴，師之惰，其實乃應有之義。老朽日前睇電視，見到觀塘有中學生穿着校服在堵路，阻人返工，有阿叔十分勞氣，幫手搬走路障，又怒斥站在學校門口嘅教師：睇住佢哋，管好你哋啲學生啦！不過學生照堵路，並推倒幫手清理路障嘅阿叔！

當今之中學生已成為社會嘅破壞王，以堵路為樂，破壞當「革命」，孰令致之？有道是慈母多敗兒，「慈祥」的教育工作者，自然亦孕育出一班「敗學生」！有中學校長就表示，學校不鼓勵學生做違法嘅事，但學生即使犯錯，懲罰亦不應過重。這種姑息做法，令學生即使闖下彌天大禍也不自覺！今年開學，老朽眼見一啲學校嘅開學禮已失控到不像話，奏國歌當佢冇到，學生自己唱黃歌，校長竟無動於衷，由得學生胡搞！又見有學校訂立一些罰則，學生一抗議，校長急急收回！一校之長都任由學生胡作非為，不但冇揸正嚟做，更任由「孩子們」童子操刀，想點就點，這是甚麼教育理論？這是甚麼育人之道？學生變成惡過貓嘅老鼠，教育全面失守，歷任教育局局長尸位素餐彰彰明甚！