美國政棍擬在資本戰上圍剿中國，企圖叫停所有在中國A股及其他融資市場上運作的美國公共基金，這便可以勒緊中國股市的脖子，讓華企籌不了資金，無法成長，甚至讓中國經濟陷入泥濘，永遠告別高增長、高競爭力。

美國受迫害論是特朗普一貫的理論，也是他收割本土派、保護主義派及白人選票的最有力招牌。這次由國會議員提出來，不過是一個圍堵中國的幫兇，最終能否成為美國主流政策，實在言之尚早，不過美國政棍的理論水平實在不高，更明顯高估了美國資本對中國A股的影響。

談到境外資本這個議題，首先要釐清事實。一是境外資本近年蜂擁到中國，不是支持中國，更不是分散風險，而是徹底的收割，因為中國是當今新興市場最高增長的市場。二是境外資本的基金經理想賺更高回報，以彌補他們管理的退休基金、醫療保障款等的供款人在原有的成熟市場賺得太少，將來或不夠養老、就診的弊端。說穿了，境外資本是在搭中國高增長的順風車，甚至是啃中國人辛勤創造的增長紅利。還有一點不可不提，境外資本提前到中國投資，既有埋雷作用，也有打人民幣匯價升貶的主意，這裏面的利潤很豐厚，境外資本根本是擇肥而噬，只是吃了肥肉反罵別人吸血，政棍的邏輯及政治思考力，實在令人忍不住訕笑。

那麼，資本戰一旦開打，中美誰會更痛？按說中美兩個市場截然不同，可比性實在不高，美國雖然開放度高，但中國的基金界投資規模還太小，資本戰根本打不起來。那麼境外資本對中國A股及資產市場的影響呢？據指，近年雖有國際大型投資機構先後敲定進軍A股的計劃，像MSCI及英國富時的指數都調升了在A股市場的投資比例，但這類資金進入中國市場，卻不見有何刺激作用，那麼將來一旦美國的資本退出A股，又會有多大震撼呢？套用外交部發言人的話：「只想呵呵了！」