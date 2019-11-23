明天（十一月二十四日）是香港危急存亡的重要關頭，人們手中一票的取向，將決定香港的前途與命運。地區諮詢性質的區議會換屆選舉已經變質，由本來只是挑選有志地區參政服務的人，變成為和平與暴力的對決，文明與黑暗的對決，繁華安定與衰退沉淪的對決，建設香港力量與破壞分裂國家的對決。

被中央政法委點名現代版頭號漢奸的黎智英近日公然發號施令，呼叫黑暴勢力緩一下，過了明天再定下一步。分析肥佬黎近期的舉動，聯繫佔據中大的暴徒以佔校封路行動威脅政府承諾不要取消或推遲區選，以及鬍鬚曾牽頭的百多名前高官及舊電池登報聯署聲明，逼區選如期舉行，可見整個港獨分裂勢力把香港搞得周天寒徹，目的是為奪取區議會議席過半數即話事權，實現其政治綱領。暴亂繼續升級還是可以平息，就看明天了。

其實，港獨分裂勢力從六月開始把反修例轉為「五大訴求，缺一不可」，搞了五個半月的暴亂，始終都是圍繞「奪權」二字。他們也不諱言，最高綱領是實現「雙普選」奪權，否定《基本法》，使香港變成從一國母體分裂出去的獨立政治實體；為此不惜「攬炒」，不惜犧牲市民利益，不達目標誓不罷休。

以美國為首的「新八國聯軍」在背後策劃、指揮、組織這場「港版顏色革命」，出人出錢，調動所有香港的沉渣餘孽，大有「黑雲壓城城欲摧」的咄咄逼人之勢。

黑暴奪權陣營繼佔領中大截斷吐露港公路之後，再上演壓軸重頭戲佔理大截斷港九交通咽喉的紅隧，再配合內政外交兩道攞命絕招恫嚇特區政府，為暴徒助威，一招是美國參眾兩院火速通過制裁香港的《香港人權與民主法案》及停止輸出制暴武器，公然撐現行的暴徒，打擊警隊執法力度，向中央政府叫陣。另一招是司法機構「籠裏雞作反」，香港高等法院竟然就二十四名泛民反對派議員和梁國雄提出、針對特區政府經《緊急法》制訂並施行《禁蒙面法》對付暴徒的執法手段，判特區政府違反《基本法》而敗訴。高等法院兩名法官的裁決一石激起千重浪，既為現行及被捕的暴徒撐腰，又打擊執法警隊士氣，即時減低止暴制亂的執法力度，壯大泛民反對派和港獨分裂勢力奪權的聲勢。

特區政府的處境真是內外交困，屋漏更兼逢夜雨！

好在香港還有強大的祖國做靠山，否則真可能很快被分裂出去。就在這風高浪急的時候，國家主席習近平在一個月內便兩次就香港的形勢發話指示。習主席在巴西的國際會議場合公開申明中國政府對香港局勢的堅定立場和方針對策，即政界概括為「3+3+3+1」，犖犖顯示國家領導人「治大國如烹小鮮」的氣魄，氣定神閒、高瞻遠矚、運籌帷幄、決勝千里、指揮若定。

天助自助者，明天就看我們香港人自己了！人人有一票，一票救自己，抑或害自己？如果讓黑暴勢力或港獨分裂勢力佔區議會過半數的話，明年的立法會改選，香港的暴亂將更大規模，更加升級，那麼香港距離內戰便不遠矣！港人更加無啖好食矣！