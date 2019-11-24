神州觀察：食品屢現違禁藥　舌尖安全無保障

山東一家蛋雞養殖場百噸雞蛋被驗出抗生素「恩諾沙星」殘留，事件再度引發輿論對食安問題的關注。一邊是無良商家唯利是圖、每每置民眾生命健康於不顧，一邊是相關職能監管部門的疏於防範、後知後覺，想要達到「舌尖上的安全」談何容易。

涉事養殖場位於山東威海，據說是省內知名的大型蛋雞場，誰知近日賣給天津某公司的一百噸雞蛋竟被檢出含有微量恩諾沙星，而按照國家規定，雞蛋中絲毫不得含有此類物質。追查之下卻發現問題出在山東濰坊一家飼料生產加工企業，經第三方機構鑑定認為，是該企業於飼料添加劑中溝入了違禁藥，但是遭到對方堅決否認。好在問題雞蛋悉數已被無害化處理，不致流入市面荼毒百姓。

事實上，雞蛋中被檢出含有恩諾沙星已非甚麼新鮮事，各地媒體過往多有報道，而在當局例行的各類食品安全抽檢過程中，該問題亦總被頻繁地擺上枱面，成為各方揮之不去的困擾。作為一種抗生素，恩諾沙星雖屬國家指定的動物專用藥，且在預防和治療禽畜的某些疫病感染方面確有功效，惟在蛋雞產蛋期絕對禁止使用，否則隨時可將毒素帶到雞蛋中，令人類食用後引起各種不適，嚴重者更會導致肝臟受損，後果難以預料。

饒是如此，一些商家因受利益驅動，仍經常無視禁令，違規為家禽餵食或注射抗生素。譬如雞隻於產蛋期間生了病，不治療便會令自己招致損失，若是違規用藥，即使產生不良後果，但遭殃的肯定是別人，此間利弊極易判斷，對於自私自利者來說根本不需花時間作取捨。而這對於飼料生產企業來說，亦是同理，添加違禁藥物的飼料若是更有市場，賺的亦更多，何樂而不為？

故此事最終就算能夠揪出禍首，卻也未必能完全釐清責任，正如涉事百噸雞蛋到了下游買家手中才被檢出有問題，那麼負責養雞的就沒有自我監察手段？是甚麼原因讓一家全省知名的大型養殖場對所購飼料全無戒心，稀里糊塗的便將大批有問題雞蛋投入市場？

更不堪的是，當地畜牧獸醫局官員事前對此事亦無甚了解，事緣相關問題是近日在山東一個電視問政節目現場遭曝光，惟涉事各方已經糾纏日久，想必是經多方投訴無果，積壓至今方有機會引爆問題，相關部門的監管責任心及行政效率如何，已毋須多說。

內地民眾需擔心的又豈止是雞蛋問題，各類食品中所含的更非只有抗生素，像廣為人知的瘦肉精、螢光豬肉、孔雀石綠魚及蘇丹紅雞蛋都曾引起社會極大恐慌，以至用甲醛為蔬果保鮮，雙氧水浸泡蝦蟹亦大有人在，既想謀財，又要害命，這種世道何來幸福感、安全感？