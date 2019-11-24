世界視線：特朗普討好蘋果　職位外流難逆轉

中美貿易戰硝煙不斷，美國總統特朗普對於跟中國簽訂首階段貿易協議，一直以來態度反覆，際此關鍵時刻，特氏視察蘋果公司位於德州奧斯汀的廠房，並表示正考慮是否給予該公司在中國生產的商品，豁免進口關稅的待遇。

特氏當日在蘋果公司行政總裁庫克的陪同下視察廠房，當被問及會否豁免向蘋果公司在中國製造商品加徵關稅時，強調蘋果最大的競爭對手、南韓三星電子毋須繳交進口關稅，反觀在中國生產的蘋果智能手機卻要徵稅。

眾所周知，特朗普對華展開貿易戰，除了遏制中國，阻止其取美國的世界霸主地位而代之，亦希望藉此帶動製造業職位回流，實踐其「僱美國人，用美國貨」的競選承諾。

蘋果公司最近宣布，新一代Mac Pro的生產線，將由中國遷回奧斯汀的廠房，預計將為本土提供四十五萬個職位，這對於最近被彈劾調查搞得焦頭爛額的特朗普來說，無疑是一場難得的及時雨。問題是，相對於近年來美國流失海外的製造業職位，此數目即使不能說是杯水車薪，也難以扭轉大局。去年有調查發現，美國近年對華的貿易逆差不斷增加，導致美國流失了約三百四十萬個就業崗位，其中近四分之三集中在製造業。

更有甚者，Mac Pro並非蘋果公司最賺錢的產品，而iPhone、iPad等主要產品的零件供應仍然仰賴中國以及其他亞洲國家。據指奧斯汀廠房生產的Mac Pro將主要供應美國以及加拿大、墨西哥等市場，而非中國等新興市場。可以說，特朗普把Mac Pro生產線留在美國，充其量只是「面子工程」。

特朗普視察蘋果廠房，還發生一段小插曲。特氏其後在社交網站發文，透露已向庫克表明，希望對方能考慮協助美國研發5G無線網絡通訊基礎設施，強調蘋果具備資金及技術等優勢。此言一出，立即為識者所笑，指出蘋果作為硬件製造商，本身並無建立提供服務所需的網絡。然而從另一個角度分析，也可以理解為中國在5G領域的領先態勢，已引發美國老大哥的嚴重焦慮。