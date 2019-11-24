功夫茶：冷鋒到流感活躍　官僚真懵未回魂

時光易逝，好快又新一年。開講有話「風水輪流轉，明年到我家」，老百姓都希望一年衰運終將過去，迎來喜慶日子。之不過，政府冇靈魂，口口聲聲「執政為民」，實質處處怠政，後知後覺，加上一個亂世，港人苦日子有排捱咯。

嗱，家陣天氣乍暖還寒，日夜溫差大，天文台最新預測，下月初氣溫跌至十五度。本港冬季流感高峰期通常十二月底出現，不過一本通書豈能睇到老，有傳染病專家指出，因應今年九月下旬已出現零星兒童感染甲型流感入院個案，同時亦有成年人感染甲型流感需送入深切治療部，情況罕見，預計流感高峰期會提早殺到。

流感兇猛，唔少市民常掉以輕心，以為流吓鼻水、輕微發燒，服幾粒感冒成藥就冇事！哪知流感至叻就係趁你病攞你命！功夫茶提醒大家，流感殺人於無形，切勿睇小，尤其小朋友及有長期病患嘅長者。

呢，隨着全球化促進各地交流，流感病毒亦游走全球。流感殺到，政府到依家仲係眼光光，等天光，市民睇唔到當局有加強防疫同增加宣傳！專家指出，位於南半球嘅澳洲，今冬出現嚴重甲型H3病毒大爆發，入院率、出現併發症及嚴重個案較去年高，爆發高峰期亦提早咗。嗱，如果根據數據推算，相信位於北半球嘅香港，今個冬天流感爆發H3機會亦大增！

唔係危言聳聽㗎。本港流感活躍度目前雖然仍處於低水平，但病毒百分比自十月中不斷上升，證明病魔蠢蠢欲動！你知啦，港府次次都係臨渴先嚟掘井，鑊鑊流感殺到埋身先至倒瀉籮蟹，搞到公院逼爆，急症室輪候十多小時閒閒哋，病人仲要瞓走廊同洗手盆底！年年如是，永冇吸取教訓，食衞局局長同醫管局高層食咗成擔豬油咁，懵到上心口，該當何罪啊？

家陣醫護人手持續短缺，政府止暴制亂無能，烈火暴行升溫，多咗受傷嘅警察、暴徒同被私了嘅市民入院。喂，阿哥，如果再加上大量流感患者，公院仲負荷得了嘅！明知病毒已有上升趨勢，下月氣溫驟降，家庭醫生都警告不容忽視，偏偏官僚得把口「嚴陣以待」，用口止病制毒有卵用咩！

廢柴政府講多過做，連提醒市民如何預防流感都慳番，好多市民連疫苗三價、四價有咩分別都唔知。尤其最懵嗰位食衞局局長陳肇始，一味自欺欺人，言不及義，簡直唔得佢死。正所謂，為之於未有，治之於未亂。功夫茶警告懵盛盛局長，快啲醒，回魂啦！等到急症室淪陷，戰地醫院重現，睇你仲有何顏面面對香江父老！