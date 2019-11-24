正論：施政頭痛醫頭　廢官鼠目寸光

今日的區議會選舉能否順利進行仍是未知數，但全民皆知的是本港經濟因暴亂不息而直插谷底。最新失業率上升至百分之三點一，多個行業吊鹽水，基層手停口停苦不堪言。毋庸贅言，明年經濟更不樂觀，有團體促請政府為明年的財政預算早為之備，港府聽得入耳嗎？

頭痛醫頭，腳痛醫腳，向來是港府施政最大特色，即使陷入特區史上最大規模的暴亂，官僚一樣不改被動應對、小修小補的作風。財政司司長陳茂波先後推出三輪紓困措施，合共動用超過六百億元，看似大手筆，但成效不彰，按人頭補貼旅行社猶如杯水車薪，資助運輸燃料開支聊備一格，豁免一千幾百元的牌費更連小恩小惠也談不上。有團體昨日到政總外請願，要求港府不要只側重「派糖」等一次性措施，而是從根源解決問題，按不同經濟狀況分配相應的公共財政資源，與民共議，真正為基層對症下藥。

誠然，港府每年的財政預算案都是大同小異，長遠規劃欠奉，創新思維不見，空有冠絕全球的豐厚財政儲備而不懂得運用，甚至守財奴上身，早就為人詬病。君不見，歷任財爺只知「派糖」了事，退稅、寬免差餉、寬免商業登記費、綜援及生果金「出雙糧」等等，全部例行公事，無非敷衍，根本解決不了問題。早前勞福局局長羅致光為即將公布的貧窮情況數字「打底」，承認綜援無助脫貧，已預視愈扶愈貧變本加厲。有錢也扶不了貧、辦不了事，現在還面對突如其來的暴亂浩劫，基層不死才怪。

可以看見，回歸廿二年，產業結構不變廿二年。由董建華年代的這個港、那個港，到曾蔭權爵士的六大優勢產業，再到梁振英的做大做闊，全部光說不練，無疾而終，至今依然是金融和地產兩味。這種沒有實業支撐的經濟猶如空中樓閣，好景的時候加劇貧富懸殊，逆境的時候引發災難。現在樓市已出現輕微下調，暴亂又不知伊於胡底，有地產界人士估計，明年失業率可能高達百分之五，樓市隨之而暴跌，情況比沙士及金融海嘯更差。最近移民潮再次湧現，有能力的人紛紛棄港遠去，正是對林鄭政府投下不信任票。

屋漏偏逢連夜雨。中美貿易戰隨着美國參眾兩院通過針對香港的人權法案而急轉直下，第一階段貿易協議隨時告吹。目前香港已陷入經濟衰退，一旦中美全面開戰，中央無暇兼顧香港，香港如何自處？本來，投入大灣區發展將是特區未來的出路，奈何中港矛盾愈演愈烈，港府內部甚至存在一股同中央明抗暗拒的勢力，無異於自絕後路。再加上港府坐而論道，至今未見官員拿出長遠方案帶領香港走出困局、向前發展，在風高浪急的國際大潮下，特區遭受滅頂之災，恐怕只是遲早的事。

都說錢能解決的問題都不是問題，偏偏社會深層次矛盾積重難返，由經濟到民生，由扶貧到安老，由醫療到教育，全部急需解決，卻全部沒有解決，這顯然是人的問題。虛談廢務，浮文妨要，香港在廢官把持下，沉淪已是無可避免。