選與不選，以及選誰，都屬於一個重要的取捨。

區議會選舉本來意義不大，因為作用極其有限。當年取消市政局及區域市政局之後集權中央，區議會只是備作諮詢而已。最大的政治作用，不是服務社區，而是作為立法會選舉的樁腳。若果你對立法會的議會政治失去信心，便也同時失去投票的意欲。

不過，選舉總是有象徵性的標誌作用。今年的區選，早已不是甚麼泛民與建制派之爭，而是示威暴動所代表的勢力與香港社會要求建設、發展、穩定一方的鬥爭。

這幾個月的暴動裏，當可看到泛民議員與政黨或明或暗參與暴動，也看到他們愈來愈被邊緣化，被暴動者所呼喝指揮，連後援的角色也不被重視。因此，傳統泛民政黨已經不是當前政治鬥爭的主流，而是充當一方的走卒。

更重要的是，新出來競選的一批人，無論是披着傳統泛民政黨的皮，或號稱無政黨的，應該絕大部分都是從示威暴動陣營中挑選出來，保送選舉。一方面是培養替代泛民政客的接班人，另一方面是讓示威暴動背後勢力者以此建立他們嫡系議會力量，以溫和的畫皮來掩蓋他們原來激進的真貌，圖以迷惑選民，以爭取議席。

假若區議會裏這一類人大量當選，後着是暴亂復起，且更為激烈；再後着是他們有一批備用政治青年，可以借機進入政府和立法會，建立勢力。區議會是眼前的鬥爭，其後的暴動再起，是更大的鬥爭。暴力奪取政權失敗的話，他們還可在議會建立據點，作長期的鬥爭。今次從佔中一直伸延至今的示威暴動實際是長期的政治鬥爭，不改香港的主權治權他們是不會罷休的。區選是這個鬥爭的一部分，不能放棄！

區議會是服務社區的地方，讓泛民進佔已經使區議會的功能難以發揮出來，若暴動者和他們的支持者喬裝打進來，區議會將更容易被癱瘓，並借區議會之名支持打砸燒。屆時便不是暴動的遍地開花，而是像泛民議員引人入立法會破壞那樣來破壞各區的區議會，這是引狼入室。

年輕泛民比老泛民更無原則和政治道德，這批喬裝的港獨自治派比年輕泛民更無原則與政治道德，他們進入區議會，下一步便是全面進軍立法會，香港的民主制度、議會政治便會被他們從根本地顛覆。若他們不能取得議會的控制權，便是再來一次的破壞、打砸，到那時候便不是泛民拉布那樣簡單了。

防人之心不可無，這是關乎守衞香港社會的民主發展與建設，更應及早防衞。