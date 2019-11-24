筆者一直主張在五個多月暴亂未平的惡劣情況下，應該叫停今次區議會選舉。此因第一，選舉很難在公平、公正、安全、有序的情況下進行。第二，若選舉將為反對派提供了一個有需要時把暴亂搞得更大更烈的場合機會，對香港造成更大的破壞，對止暴制亂帶來更大的困難。第三，在反對派發動暴亂已經嘗到甜頭、對他們的選情大大有利的情況下，若能大獲全勝也就罷了，若萬一失敗，他們一定會借機大鬧，發起更大的暴亂，「要求重選」。第四，在上述狀況下，區議會選舉如期舉行，等於在暴亂已逾五個月而朝廷三令五申「止暴制亂」是當前「最主要的任務」、「最緊迫的任務」之間橫插一槓子，阻礙、干擾任務的完成。第五，如果今次的區議會選舉在暴亂中令反對派大獲全勝，他們便會再接再厲把暴亂延燒到明年的立法會選舉，或是在這之前發動更大的暴亂。

然而，香江府衙對上述惡果全然不顧，選舉如期舉行，似乎樂見惡果成事，以為只要「加強警力」就一切OK。其實，上述惡果和當局是否加強警力，令選舉完成沒有關係。有關係的是，只要當局不叫停選舉，不管甚麼結果，都是在暗助反對派，都是在給止暴制亂下絆子。

與此同時，香江府衙這樣幹又是令建制派、愛國愛港陣營雪上加霜，讓他們選舉時處於極為不利的地位。暴亂中，他們的選舉活動，從物質到精神都遭到了暴徒極大的破壞和傷害，根本無法展開正常的選舉活動。而暴亂造成的瘋狂的反中亂港氣燄，造成的謬論邪說的跋扈橫行，都在為反對派參選人大肆助選。暴亂把建制派、愛國愛港打趴在地下，把反對派捧到了天上，這樣的時局和對選舉的影響是所有人都看到的，唯獨當局不見，以為「加強警力」讓選舉完成就是交差。

不過，現在說甚麼都已沒用，建制派、愛國愛港陣營只能咬緊牙關，迎難而上，在十分險惡不利的環境裏拚殺到底，他們也只能靠堅持對暴力說不的選民多多走出來「盡人事」也。