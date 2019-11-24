去年本港發現全球首宗人類感染大鼠戊肝，震驚市民，一名住在何文田邨的八十二歲老婦日前確診感染大鼠戊型肝炎，為今年爆發的第七宗個案，其中一人死亡。最令人憂慮是全球只有九宗大鼠戊肝個案，香港獨佔八宗，而且患者遍布港九新界，包括黃大仙、屯門、九龍城及南區，瀕臨全面失守。學者警告公共衞生響起警號，出現恒常傳播及爆發迹象。若非大鼠戊肝暫時未證明可以人傳人，香港恐怕已經重蹈○三年沙士覆轍，成為疫港了。

香港官僚後知後覺，把關不力，衞生署固然責無旁貸，食環署負責市面清潔，亦怠惰失職。香港街道日益髒亂，多區後巷如垃圾崗，經常有鼠隻出沒，而且侵入民居，今次出事的何文田邨與附近的愛民邨等公共屋邨鼠患問題近年十分嚴重，有指與興建港鐵何文田站和附近街市維修有關。食環署像懵然不知，前日才施施然派員到何文田邨進行滅鼠及清洗街道，該區街坊投訴幾乎每天都在家中捉獲老鼠，而且成群出現，十分恐怖。加上不少長者居於屋邨內，衞生意識較差，加劇老鼠繁殖，他們抵抗力亦較弱，隨時中招，死亡率自然會較高。

政府滅鼠工作顯然不足，而鼠患與鼠疫關係密切，內地鼠疫來勢洶洶，最近連爆三宗，有傳北方數百村莊封鎖以防鼠疫擴散，而曾出現疫情的內蒙不斷有死亡動物驗疫顯示陽性。官方採取嚴格措施，防止鼠疫擴散，建立三道防線包括疫情預警、醫療機構排查及出境交通檢查。相比之下，香港防疫懶懶閒，危機意識極低。中港關口出入境頻繁，每日海陸空旅客以十萬計，若不好好設防，鼠疫傳入香港，再加上大鼠戊肝，不堪設想。政府未能止暴制亂，社會亂作一團，市民日常生活受到嚴重影響，疏於防範，最易受到傳染，衞生部門更應緊守崗位，若連這方面也失守，香港死得。