今次反修例風波最令人印象深刻的，是大量「民間記者」湧現。每當有群眾集會時，周邊出現了不少頭盔寫上「Press」字樣，身穿螢光色黃背心，寫上「Press」或「記者」字樣，手裏拿着攝影機，甚至普通手提電話的群眾。他們往往混雜在示威者中間，當人群向警員拋磚擲石或其他硬物，警察開始向前推進時，便出來擋路，鏡頭對着警察。我在新聞報道視頻中，見過甚至當有被捕人士被警察按到地面時，有「記者」跑到被捕者面前近距離拍攝、詢問姓名。我不知這些鏡頭對話有幾多被報道，但起碼見不到幾個主要電視台的新聞播出過。我也從網絡視頻看過有汽車被路障阻塞掉頭轉彎離開，視頻「記者」竟然預知汽車會在哪裏再被截停「修理」，並及時追上前，拍攝到棄車而逃的司機被黑衣蒙面人圍毆，還追問司機為何被打？

最誇張是有幾次遠距離拍攝到的警察防暴隊推進時，擋路的黃背心人數比被驅散的群眾要多。

曾經請教記者朋友，今次群眾運動中出現的「記者」是否反常的多？傳媒有那麼多資源僱用這麼多記者嗎？記者朋友說，其實傳媒負責跑突發性新聞的記者不多，他們之間大多數互相認識。今次事件很多時各區齊發，突發性新聞記者人手不足，也會調派其他版面的同事過來幫忙。不過，群眾聚集時出現的記者數目遠遠超過傳媒所需，這些突然增加的「記者」又從何來？一般正規記者會稱他們為「民間記者」。

因為反修例運動，坊間出現了很多「網媒」，這些「網媒」沒有規管，誰都可以設立，不用領牌。每個「網媒」都可以招攬「記者」，再花幾十元去記者協會拿個記者證，便成為有傳媒、有證明的「記者」了。另外，各大專院校系會也設有校報或網頁，他們都有大批「學生記者」，帶着「記者」身份出來行事。

這大批突如其來的「記者」是否可信賴呢？會不會有人借「記者」之名出行貪方便，暴亂時當群眾負責指罵警察、縱火掟磚，當防暴隊採取行動驅散時，再搖身一變變身「記者」，逃避拘捕，伺機襲擊，甚至歪曲報道？回歸前香港政府新聞處曾負責簽發記者證，有審批手續，提防假冒。如今政府新聞處不再簽發記者證，「記者」的身份變了「無王管」，才出現這麼多身份不明的「記者」。

我們一向信任記者，許之第四監察權，因為我們尊重他們的專業精神操守，相信他們是受過訓練的專業人員，會堅守專業道德，是非分明。如今出現了這許多未經專業訓練的「民間記者」，看來正規記者要另外想辦法自保，避免受到拖累。