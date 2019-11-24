今日是區議會選舉，港府和警方如臨大敵，每個投票站都有防暴警員駐守，選管會表明，只要有一個票站發生暴亂就會叫停全港選舉。為了確保奪權第一步如期實現，漢奸黎連續多日在毒果報撰文，要求勇武收手。現在仍留守理大那些零星勇武者，前無去路後有追兵，可有覺得自己被出賣，像用完即棄的condom？

所謂和勇不分、核爆都不割席、兄弟爬山齊上齊落，來到生死關頭原來不值一哂。當警方封死理大所有出入口，暴徒連爬渠爬天橋逃竄都屢被截獲，不自首根本沒有出路。結果，《十個救火的少年》在現實上演：首先是十八歲以下的勇武者被中學校長帶走，接着是急救員開記招同暴徒切割再跟立法會議員離開，然後是愈來愈多暴徒死死氣向警方投降，剩下小量仍龜縮在校內的頑固分子到底可以撐多久？

駐守理大的警員亦十分過癮，每晚都透過廣播同暴徒對話，有時候曉以大義，有時候單單打打，有時候用激將法，無非希望剩下來的暴徒早日迷途知返。倒是那些堅拒同暴力割席、死撐暴徒只是毀壞死物的泛民政客，一個也沒現身，近幾日甚至笠水消失。為了區議會選票翻臉不認人，泛民實在可恥，可憐的是那些被推上前線當炮灰的年輕人，利用價值已完，被人拋之棄之唯恐不及，前途盡毀。

還是那句老話，如果這場暴亂真的如無恥政客所說「違法達義」、正義之戰，為何不見他們的子女充當勇武者？甚至連和理非的遊行集會也不見影？當年韓戰爆發，毛澤東兒子毛岸英秘密進入朝鮮作戰，最終陣亡。姑勿論如何，他的確死了，但黎智英、李柱銘、戴耀廷、梁家傑，以至每一個泛民政客，他們的子女正在做甚麼呢？他們身光頸靚過着上等人的生活，勇武者你死你賤。明乎此，還要為這些敗類賣命嗎？還要將手上一票投給這些衣冠禽獸，讓他們繼續吃人血饅頭嗎？