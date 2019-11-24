香港社會空前分裂，但無論「黃絲」、「藍絲」陣營，有一樣東西是統一的，就是大部分人都希望盡快平息暴亂，大家重歸理性。如果你也是抱同樣願望，今日區議會選舉的投票便十分重要。

香港警察遲遲未能恢復社會秩序，但你的一票或許能夠。暴徒可以反政府，但不可以反人民，歷史上沒有一場暴動，是違反人民意願而卒能成功的。

「藍絲」的朋友，你有這樣的經驗嗎？你明明很不齒暴徒隨意毀壞公物、搗亂持異見者的商舖、一言不合就當街將人毆打至重傷的行為。但過去幾個月來，你一直不敢哼聲，在外面跟人說，怕對方不同意，如果讓「黑衣人」聽見，甚至可能會找你麻煩，於是惟有啞忍；但回到家中也不能盡吐衷情，因為你見到有親人迷信這場運動，就像迷信邪教一樣不可理喻，你怕批評黑衣人一句，可能後果會像褻瀆邪教神明般，不堪設想，因此就算在自己的安樂窩中，也不能暢所欲言，表達真正想法。

今天倒好，你不必向任何人交代，只消靜靜走到票站，投符合自己意願的候選人一票，幾個月來沒能好好發聲，就讓選票替你發聲吧。

「黃絲」的朋友，你有這樣的困惑嗎？你一向支持民主，但不支持暴力，暴力在香港是不可能有出路的。你目睹激進者火燒活人、隨意砸毀交通設施的行為，也大大不以為然。但你不敢明確表達反對意見，因為給黃絲群中一句「不割席、不篤灰」的口號套住了，生怕批評他們，朋友們會說你搞分化、不堅定。你覺得被騎劫了，百般無奈，但拿他們沒法。

今天也是你發聲的機會了，以往政見如何並不重要，香港現正處於危急存亡之秋，哪一位候選人能夠支持盡快恢復社會秩序，你就投他一票，這一張選票能夠代你表達出心底裏的真正意願！