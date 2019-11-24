港鐵大部分車站都在示威活動中被破壞，而且係一次又一次咁燒砸淋液體破壞，其中東鐵線大學站更是滿目瘡痍，慘不忍睹！至今唔少嘅交通燈，亦一再被黑衣暴徒破壞！而當中，相信有不少大、中學生，佢哋勇武當頭，破壞自己美好家園當「革命」，塗污噴漆搞到香港烏煙瘴氣，如此「光復香港」，老朽活到這把年紀，總算開了眼界！「艱難世事皆如此，金鐵身軀能幾回」，思之神傷！

呢！法庭早前下令兩名破壞輕鐵站設施嘅學生，需合共向港鐵賠償廿八萬元；有消息指港鐵現正研究向破壞者提出民事追討，提高阻嚇作用。對於呢啲破壞王，豈能姑息？之前有中學校長話「學生即使犯錯，懲罰亦不應該過重」！校長先生，依家咁多中學生出來破壞香港秩序，堵路、燒搶打砸，搞到香港雞毛鴨血，校長，你覺得乜懲罰才不過重？罰抄一百次：我以後不砸爛港鐵售票機！或者罰在校園打掃班房一周？

老朽相信，塗污噴漆，在新加坡應該會行鞭刑，即打藤！還記得九三年，當年十八歲的美國少年費爾，同家人到新加坡，佢故意對當地民眾嘅私家車塗污、砸毀玻璃並涉偷竊，星洲法庭判其罰款三千五百坡元、監禁四個月，仲有鞭刑六下！事情驚動美國官員，要星洲寬大處理，最終由六下減至四下！

呢！犯法就要受到懲罰！老朽唔覺意丟咗一小截煙頭落地，被罰千五大元！但我們未夠十八歲的「小朋友」，周街狂丟燃燒彈零懲罰！難怪整整吓燒警車、撬閘燒舖都視作等閒！校長、老師、家長們，若你們平時守護好孩子，好好教導他們做人道理，何至於搞成今日咁？古代重視教化，「漸民以仁，摩民以義，節民以禮」，因為平時注重仁義禮的潛移默化，是以即使刑罰輕卻沒人違禁令！可惜家陣禮崩樂壞，大家都不注重教化，任由童子操刀，致種下今天惡果！大家懺悔求主原諒吧！