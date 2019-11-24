果不其然，中國與美國磋商的貿易初階協議又生暗湧，兩國領袖本來盛傳會在十一月中、然後是十二月會面並簽署階段性協議文本，近日發展令這個可能性大減，而且，美國參議院、眾議院先後通過所謂《香港人權與民主法案》，特朗普若大筆一揮簽署法案的話，中美關係恐更難言和，大氣候變化對香港已陷入苟延殘喘的黑暴小漩渦有何影響呢？

法案通過了，它到底有多大作用是關鍵。根據目前的立法程序，這條法案現在還停留在一張包裝紙式的表面作用階段。距離美國行政機構可憑此執法、制裁香港政商人士還欠不少步驟，白宮的後續行動是關鍵。

就算真的落實了，影響大嗎？有人說，本港政界、高官們有多少海外資產放在美國呢？不會太多。尤其是有民政事務局前局長何志平、華為孟晚舟事件的前科之鑑，政商界對踏足美國、加拿大已有不少戒心，加上這個如包裝紙般的法案，香港建制派早已自動吹起禁美號。

嚇唬作用不大，但對本地黑暴卻有鼓勵作用，法案通過當天，被佔據的理工大學立即飄起了美國旗，街頭活動也有人持美國旗的紙張搖晃，彷彿認為「美國爸爸」依然在呵護中。這是自欺欺人，還是聊作自慰，清醒理智的人很難明白。

不過，真正獲美國各渠道資金援助的本地政黨、工會甚至教會團體，全部不見打鑼打鼓宣傳叫好，按理他們應借這事好好宣傳一番，宣示美國站在他們一邊才是，但各大黨自動封嘴、自動噤聲，是主子有令嗎？還是選舉在即，有人怕靠攏美國，反惹選民痛恨呢？值得探究。

其實美國政界推動這場《香港人權與民主法案》戲時，提交參議院時還有小插曲，參議院多數黨領袖、共和黨的麥康奈爾（Mitch McConnell）曾建議推遲全院投票，其後又輕輕放其闖關，這代表甚麼？執政黨高層有保留，如今白宮接了火棒，一切交特朗普表演了。