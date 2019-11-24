為禍五個多月的黑暴運動在本月出現大逆轉，繼中文大學及理工大學相繼成為暴徒兵工廠及恐怖基地後，亦讓警方抓到圍而殲之的良機。近日，黑暴勇武「戰將」紛變過街老鼠，希望逃出理大、擺脫刑責，爬牆、鑽洞、排污渠潛逃。這個時候，泛民山頭派、和理奪權派及抽水還魂霸位族卻懶理他們呼救，因為奪權更重要，「核爆也不割」論自然要被用完即棄的「避孕套理論」取代。

警方早在一個星期前對佔據理大的暴徒施以圍剿戰術，可暴徒當時一點也不慌張，還在社交平台發出多個聲援理大、解圍理大、齊上齊落的宣傳，一心以為和理非派不會拋棄他們，還會發起十萬人或二十萬人的大集會、大遊行，然後迫令警方解開包圍圈。

可是，他們等來的回應幾乎是零。圈外人當晚在油尖區的聲援行動不過千餘人參加，所謂協助逃離的行動更是嘴皮工夫。讓他們更絕望的是，黑衣人互相聯絡的通訊平台近期愈來愈乏人問津，因為甩身者怕被警方追線落網，理大困獸鬥勢成暴徒的絕望終點站。

和理非這時候在幹甚麼呢？暴徒視作明燈的毒果報，日前曝光被押解上法庭的二百多名黑衣人姓名、身份，這批人士會被起底、被黑名單，還是被丟進人生垃圾桶，下場人人皆知。

而一眾泛民政黨，無論是老山頭的頑固派，或新出爐的奪權派，還有抽水還魂想霸位子一族，全副心思都在謀議席，實在沒空理會那群入了窮巷的理大留守者。

黑暴推手如毒果老闆黎智英、泛民政棍何俊仁、游走抽水博個人好處的黃之鋒等人，從黑暴開始便洗腦時灌輸不割席理念，避免運動成為散沙，兩大核心文宣：兄弟爬山齊上齊落、核爆都不割，貫穿整個暴動，他們要的效果便是綑綁取暖。誰料，笨的信了十足，動嘴動腦的精叻一族早抽身謀私利去了。理大暴徒亦是近期才如夢清醒，原來所謂核爆都不割，根本是信者失救！

如今，以大學生、失學生為主的勇武派，不是因暴動、暴亂等罪名被捕，便是等候落網，一生紀錄被劃上刑事犯罪者。而所謂和理非，卻身光頸靚、一副社會精英的模樣去爭席位、謀個人利益。

事實上，泛民大黨及競選主流派，早在本月十一日起的塞爆香港行動後，已開始無聲的割裂了，怕暴力破壞、交通阻斷的民間憤恨反射到自己身上，所以，向理工大學留守者的游說行動，你看見有幾個泛民直選者落場？所謂民陣、民主××等字號的組織可有在蒲頭露臉抽水？

而近期投入奪權大戰隊伍的，既有傳統泛民、抽水泛民、新興獨立及自決派，還有借屍還魂的所謂學運派，這麼多隊伍要分區選那少得可憐的議席，大家都爭崩頭，誰還跟你講齊上齊落、共同爭取？

選舉過後，泛民政治生態可能又有變化，只是被出賣的、被拋棄的、被「套套」化的暴徒們，已等不到生態更新的時候，大割裂已經開始了。