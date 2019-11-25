世界視線：奧巴馬態度曖昧　拜登選情有隱憂

經過五輪電視辯論後，美國民主黨的總統初選選情仍然未明朗。前副總統拜登、佛蒙特州參議員桑德斯以及麻省參議員沃倫仍能領跑全國民調，但誰也不能大幅拋離對手；年僅卅七歲的印第安納州南本德市市長布蒂吉格異軍突起，行情愈來愈看漲。面對如一團漿糊的選情，刻意與各參選人保持距離的前總統奧巴馬亦終要開腔「下指導棋」。

奧巴馬日前在首都華盛頓出席一個籌款論壇，罕有地向民主黨各參選人喊話，警告他們的政策都必須「基於現實」，強調普通老百姓都不想徹底摧毀體制，「這個國家對革命的興趣仍舊低於改革」。有媒體分析，有關言論是總統選戰開啟以來，奧巴馬對黨內一眾參選人作出的最嚴厲警告。

奧巴馬還意有所指地表示，最終勝出初選的人，未必都是大家最屬意的那位，但他「並不在乎」，因為今次大選最重要的任務是把特朗普趕出白宮，其他一切都是其次，人選一定，「絕不容許大家再舉棋不定」。

明眼人都看得出，奧巴馬這番「防左」的言論，乃是衝着桑德斯以及沃倫等左翼候選人而來。歷史的弔詭之處在於，奧巴馬在任八年，被共和黨以及茶黨標籤為「社會主義者」，時移世易，如今進一步推動全民醫保，儼然成為民主黨左翼陣營的共識。

按理說，奧巴馬如果要提倡政治上「中庸之道」，大可直接為拜登甚至彭博背書，根本毋須繞這麼大圈子，無奈奧巴馬就是有一股「政治潔癖」：奧巴馬目前在黨內享有非常崇高的地位，加上他自己沒參選考量，自然選擇「不沾鍋」。振臂一呼全黨風從，過一把「造王者」的癮，自然理想不過，但萬一押錯注，一世英名也可能付諸東流。

這也許能解釋為何奧巴馬遲遲未肯為拜登加持。後者當了他八年副手，兩人稱兄道弟，關係鐵得不能再鐵，拜登亦以延續奧巴馬政治遺產自居，然而外傳奧巴馬對拜登參選相當有保留，認為他「根本不用這樣做」，這恐怕很難以奧巴馬「自珍羽毛」解釋，在他眼中拜登的「戰力」到底如何，頗成疑問。