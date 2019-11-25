功夫茶：老無所依食不安　旨意政府更絕望

家有一老如有一寶，中國人傳統觀念老吾老以及人之老，對長者不但要尊重而且照顧有加，佢哋為社會作出貢獻，付出汗水與青春，理應安享晚年，但係香港安老政策如同虐老，等院舍宿位等到死，老人家睇病喺公立醫院又係排到癌症發作都未必有得醫，換個膝頭哥關節都要等兩三年，即係叫人哋喺呢段時間邊度都唔使去啫。

長者怨聲載道，勞福局局長羅致光就自我感覺良好，星期日發表網誌，話根據中文大學一項調查，發現接近三成長者有營養不良風險，其中一個因素係「缺乏胃口」，講一大輪嘢原來係引子，查實賣花讚花香，讚該局今年二月開始推出為期四年嘅「安老院舍外展專業服務」試驗計劃，為吞嚥困難的長者提供服務，羅局長又話上星期有個樂齡美食嘅展覽，展出多款啱長者食嘅軟餐好受歡迎，希望促進樂齡美食喺香港市場發展，等長者享受與家人「同枱吃飯」嘅樂趣咁話。

講就好聽，高官開嘅期票，後生仔就等到老先兌現，長者就未必等到啦。市民要同政府鬥長命，以前就話人生七十古來稀，依家八十幾都好普遍，令到香港人口急速老化。根據統計處資料，推算六十五歲及以上人口嘅比例，將會由二○一八年嘅一成八，上升至二○三六年嘅三成一，到咗二○六六年，比例會達到三成半以上，即係每兩個半人，就有一個人係六十五歲或以上長者。當你六十五歲退休，即係仲有十幾廿年生活，唔係個個有足夠積蓄，靠份強積金又畀手續費食咗一大截，根本養唔到老。一諗到將來老無所依，悲從中來，又點會有胃口食嘢吖！

呢啲咁顯淺嘅道理，根本都唔需要做乜嘢研究，唔使大學問，只要有同理心就會知道長者需要，只係我哋呢位羅局長，雖然自命IQ爆棚，成日擺出一副學者款，滿口理論，滿肚算盤，但同林鄭月娥一樣，都係口惠而實不至，千方百計削長者福利，慳埋啲錢就攞去填海，起人工島之類。將長者申領綜援年齡門檻，由六十歲調高至六十五歲，畀全城怒罵，就設立「就業支援補助金」補鑊，但又搞出「大頭佛」，要求申領人參加自力更生綜合就業援助計劃，否則每個月就扣減二百蚊，結果犯眾怒，又係要收回成命。

一個政府對長者咁絕情，難怪個個高官民望跌到趴街，去到倫敦都畀人圍到仆街。人心肉做，你對市民好，又點會有人反你吖！世界上沒有無緣無故嘅憎恨，連銀髮族都頻頻上街，證明大家都對呢個冇靈魂政府完全絕望喇！