正論：房署消防鬥卸責　民怨怒火隨時爆

首個綠置居入伙，對於小業主來說本來是歡天喜地的事，可惜房屋署管理不善、消防處闊佬懶理，埋下安全隱患，短期內已發生多宗火警。香港進入多事之秋，星星之火足以燎原，港府還不打醒十二分精神做好民生工作，新一輪民怨之火隨時一觸即發。

長沙灣麗翠苑為首個綠置居恒常化項目，八月底開始辦理入伙手續，各單位的裝修工程進行得如火如荼，隨之而來是大量建築廢料、泥頭、垃圾在各樓層堆積如山，垃圾房長期爆滿，連未開封的傢俬都被人堆放在大廈兩旁。不問可知，各大廈的走火通道因而被阻塞，垃圾房更因為無人清理垃圾而孳生蟲患，臭氣沖天，甚至乎升降機出入口都被雜物霸佔，埋下火警危機，十日內已最少發生三宗火警，人心惶惶。

事實上，綠置居項目由房屋署銷售和監管，並非將單位賣出就了事，惟業主先後向管理公司和房屋署作出投訴，情況依然沒有改善，只好自組清潔隊自救，短短數小時已清走廿五桶垃圾，令人咋舌，管理公司之失職、房屋署之塞責，有目共睹。最令人氣結的是，房屋署一味以管理保安等工作由管理公司負責而撇清關係，貫徹其將監管責任也一併外判的作風。同類事例屢見不鮮，每有公屋居屋爆出問題，房署不是第一時間去解決問題，而是第一時間推卸責任，所謂「民生無小事」，顯然只是漂亮口號而已。

房署敷衍塞責也就罷了，消防處也是一路貨色才最令人膽戰心驚。麗翠苑發生多宗火警後，屋苑的消防隱患暴露無遺，惟消防處救完火就當無事發生。須知道，屋苑消防設施是否符合法例要求、走火通道是否暢通無阻，統統都由消防處監管，並由該處簽發證明。儘管新屋苑的消防設計不可能不符法例要求，惟事實是有大量雜物阻塞通道，且已發生多宗火警，難道消防處無責任警告相關管理公司嗎？早前沙田豐盛苑發生奪命大火，導致一名年輕女子死亡，事後揭發樓層消防喉轆無水，而消防年檢不久前才完成，消防處是否失職令人疑問。悲劇一宗都嫌多，難道血的教訓還不深刻嗎？

說來令人難以置信，香港自詡安全城市，偏偏事與願違，從長爆長有的安全事故可見，所謂安全城市根本名不副實。由塌樹到塌招牌，由塌窗花到塌露台，由升降機慘劇到扶手電梯意外，危機四伏，一步一驚心，甚至連去年超強颱風山竹襲港，受損設施拖至今日依然未有修補，更證明港府冇神經冇靈魂，從來沒有以民為本。香港目前深陷政治泥淖不能自拔，暴亂不知伊於胡底，政府部門繼續麻痹大意，掉以輕心，暴燄烈火變成死傷枕藉的沖天大火災，絕非危言聳聽。

不得不提，昨日區議會選舉的投票率創下新高，市民用手上一票表態，足見民怨之重。所謂千里之堤，潰於蟻穴。港府官僚再不改變思維，疏導民怨，誰也不能保證更激烈的暴亂何時爆發，而疏導民怨必須從小處做起，否則怒火一發不可收拾，悔之已晚。