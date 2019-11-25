神州觀察：美艦夾擊南海　敢戰方能止戈

南海局勢近期風高浪急，中美關係因貿易戰及香港局勢而持續緊張之際，美艦頻到南海耀武揚威，中方針鋒相對，不甘示弱，雙方隨時擦槍走火。

據解放軍南部戰區通報，美國海軍吉福茲號近岸戰鬥艦、邁耶號神盾驅逐艦，日前分別進入南沙島礁、西沙群島十二海里之內海域，解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。與以往不同的是，過去一般是美艦執行其他任務後，順便路過南海示威，今次則是美軍兩面夾擊，邁耶號由北向南，部署於新加坡的吉福茲號則從南向北，兩艘美艦首次幾乎同一天闖入西沙和南沙，而過去一次只去一個島嶼，顯示南海已列入美軍常態性任務行動。

美國在國會通過《香港人權與民主法案》干預中國內政的同時，又派軍艦到南海挑戰中國主權，當然不是巧合，除了為中美首階段貿易協議施壓，逼北京作出更多讓步外，另一個目的自然是要為台獨及港獨勢力打氣，並鼓動南海周邊國家與中國作對，唯恐天下不亂。

事實上，自特朗普上台後，從發動貿易戰，制裁中國科技企業，到通過支持台獨的法案，再到美艦機穿越台海，頻闖南海；可以說，目前美國對中國的欺辱，已經到了隨心所欲的程度，沒有了任何底線，想怎麼折騰就怎麼折騰。而美國敢於霸凌中國，是因為長期以來，中方為中美關係穩定而一味忍讓，以和為貴，結果令對方以為可以吃定中國。

美國並非不知中國擁有核武器和強大的軍力，而是認為中國沒有按下核武器的決絕和勇氣，沒有敢於開戰的決心。曾經被毛澤東形容是紙老虎的美國，如今卻賭中國也是紙老虎。美國大兵為何不去俄羅斯或北韓領海「自由航行」？因為對方會開炮。

當然，面對美國咄咄逼人，北京近期也正在改變戰略，解放軍也不再低調，而是主動出擊與美軍對峙，中央高層日前更公開表態，對於貿易戰中方「不願打，但也不怕打。」但需要警惕的是，不排除美軍為測試三十多年未打仗的解放軍戰力，而在南海故意製造擦槍走火，中方須有衝突準備。其實美軍勞師遠征到中國家門口挑事，並非佔優，關鍵時刻，還是看誰敢先亮劍。

「能戰方能止戈，敢戰才能言和」。中國歷史上歷代亡國悲劇，無一不是妥協退讓的結果，妥協退讓從來沒帶來過和平，帶來的只有戰爭。只有敢戰的民族才能享有和平，只有不怕戰爭的國家才能避免戰爭。當今中國最安全、最可靠、最有效的辦法，就是讓美國等西方列強相信，中國敢於按下核按鈕，敢於接受任何形式的戰爭，凡侵犯中國領土和領海，解放軍一定會開火，只有美軍和周邊國家信了這一點，南海才會有和平穩定。