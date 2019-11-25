今次有數百名中學生因涉及暴動等罪行被捕，若計及沒有被捕者，參與的中學生應該過千，這是香港社會從來都沒有出現過的情況。

這些中學生，相信一部分如大學生一樣，受朋輩壓力或欺凌脅迫參與。但無論如何，這樣大數目的中學生涉違法甚至冒生命危險而盲目參與暴動和相關活動，顯示他們思想和行為方法有問題。中、小學十多年教育還教不會他們守法和尊重別人的規範、習慣，反映他們就讀學校的教育有問題。

青少年反叛是正常的，若其家庭背景有問題，會造就童黨出現，甚至是學校裏的黑社會活動。但是這些情況還局限於小量暴力的欺凌，也因處於學校範圍，多屬個人化的偏差。今次卻屬於跨校組織的政治行動，涉及高度的暴力（縱火、襲警、傷人、刑事毀壞），服從於校外的指揮。這便不是傳統的學生反叛和童黨問題，而是外界政治組織（乃至邪教化的宗教組織）滲透入學校的嚴重事端。

滲透的方法並不限於學生之間，不少學校的教師、社工乃至學校的管理層都介入了政治活動，並以他們在學校的身份間接或直接煽動、動員學生參加。這不但違反教育工作者的專業責任和道德，推未成年的中學生往對己對人均危險的暴動裏去，更是絕對沒有做人的道德，觸犯刑法。

因此，處理這批被捕的中學生，不單只要依法執行，希望能給予他們一個認真的教訓，今後可以改過自新；但更重要的是要把背後引導煽動他們犯法傷人的老師、學校的管理層捉出來，處以適當的懲罰，並且將他們趕出教育隊伍，以免繼續禍害學生。

教育局應成立特別工作小組，直接到被捕學生眾多的中學進行檢查。

一是問被捕學生是誰教導、煽動他們參加暴動。

二是查問學校相關教師和學校管理層關於被捕學生在校內的表現、教師教學的方法和態度、有否在學校宣揚偏頗非法的政治活動。這是要確定教師有否涉及煽動學生，更應追溯至佔中時期，因為「冰凍三尺，非一日之寒」，學生受蠱惑應需至少幾年的工夫，對未成年學生成長期作長期政治洗腦，才會造就今天暴戾盲目的暴徒中學生。

三是教育局要向有關學校的全體師生，明確地宣布政府的政策、法律的規範、犯罪的嚴重禍害，使師生們、特別是中學生，不可存有僥倖或錯誤的認識。

四是教育局給中學師生的課程指引，應加入以下內容──民主自由、法治制度、中國現狀、香港與中國的關係。