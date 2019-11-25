老美針對香港反修例暴亂，推出《香港人權與民主法案》，中國外長王毅說，此舉是在縱容暴力犯罪分子，要搞亂香港、毀掉香港，是對中國內政的赤裸裸干涉、是對廣大香港同胞共同和根本利益的嚴重損害，我們決不會允許任何破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」的企圖得逞。因此，中方已發聲明，會對老美的所為採取反制措施。

會有甚麼樣的反制措施呢？會有效嗎？國人、港人十分關注和期待，也是中國能否經受嚴峻考驗，挫敗老美發動今次「遏華」大戰的鮮明指標，不容有失，更不容說說就算。俗話說，打狗看主人。今次反修例暴亂正是香港的漢奸走狗和其主子山姆大叔的共同「傑作」，山姆大叔如今推出「法案」，正是為了保護它的走狗免遭被打之厄，用副總統彭斯的話來說就是，要北京「人道」對待香港，千萬不要「動粗」。也即是說要由得瘋狗咬人、瘋狗狂暴。

既然山姆大叔和洋奴漢奸、暴亂分子是這樣的主子和走狗的關係，那麼中國必不可少的反制措施，就必須是當着老美的面狠打走狗，不能讓其「護狗」法案得逞。只有狠打這些漢奸走狗，才能挫敗老美搞亂香港、毀壞香港的企圖，才算是反制措施有效。因此，當特朗普一旦簽署了這條「護狗」法案，北京和香江府衙就應毫不猶豫的加大「止暴制亂」的力度、加大對暴亂黑手和暴徒的懲治力度。眾所周知，「護狗」法案推出後，叛國漢奸和暴徒們十分興奮，奔走相告，鬥志昂揚，要把暴亂搞得更猛更大。

因此，當局只有對他們當頭猛擊，才能把這劑春藥變成瀉藥。當然，這只是中國反制措施的第一步，要重挫老美，讓「護狗」法案成為廢紙，最重要的是後續動作，例如二十三條盡快立法，中央全面管治權盡快具體到位，在香港的行政、立法、司法、教育、媒體等各個領域清除反中亂港、港英餘孽、漢奸走狗、無間道力量勢力，打掉老美搞「顏色革命」、奪權鬥爭的內應力量。惟如此，「一國兩制」方能行穩致遠、長治久安也。