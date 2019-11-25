都說中美必有一戰，並非無的放矢，這一戰未必是真刀真槍的軍事戰爭，而是各個領域的激烈博弈。隨着中國軍事實力爆發性增長，武器裝備日新月異，「航母殺手」等先進導彈陸續入列，老美知道已無法通過軍事手段脅迫中國，他們連北韓和伊朗也不敢打，又豈敢與中國開戰？於是只好改變策略，轉而從政治、外交、經貿、科技、文化等方面入手，例如打貿易戰、打台灣牌、打香港牌、打人權牌等等。

香港黑色暴亂就是在如此背景下發生，這是美國蓄謀已久的顏色革命，是無可避免的，即使沒有修訂《逃犯條例》這回事，香港也難逃此劫。美國的如意算盤是扶持漢奸走狗奪取管治權，將香港打造成反中反共基地，沒想到經過五個多月的破壞搗亂，他們依然無法達到目的。因此，美國不惜赤裸裸走到前台，拋出一條《香港人權與民主法案》，直接對香港實行長臂管轄，企圖以此勒索中國。

面對美國步步進逼，中國又該如何應對？內地官媒質疑，美國為一己之私，已讓烏克蘭、利比亞、敍利亞、阿富汗等地陷入暴動和內戰，現在又對香港如法炮製，美國政客以為能透過該法案逼中國屈服，是癡人說夢。沒錯，中國可在貿易戰讓步，可在其他方面妥協，唯獨在涉及國家主權上絕不可能動搖，誰動搖誰必將遭老百姓唾棄。不管美國政客如何處心積慮，漢奸走狗如何挾洋自重，黑衣暴徒如何窮兇極惡，都無法成功奪權，更無法將香港分裂出去。

事實上，以當今中國的體積和實力，完全可以走自己的道路，根本不必看老美的臉色。關鍵是要有自信，在這場大國博弈中，中國既不應妄自尊大，也不應妄自菲薄；既不應惹是生非，也不應畏懼退縮，該做的就去做，該出手時就出手，必要時甚至不惜與美國決裂，這才是一個崛起大國應有的自信，也才有可能令到對方知難而退。