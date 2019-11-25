最近在電視上可見到最新一段為香港加油的短片，這次聚集了中港不少演藝界人士，當然是希望停止暴力，恢復社會秩序。政府宣傳機器啟動，以對抗反對派的文宣，成效有多大，心知肚明。當然，工作是要做，聲勢亦需要保持，片段裏有人說希望回復以往的香港，但這只是口號，我們都回不去從前。

社會撕裂程度前所未有，兩大陣營互不相讓，即使親如家人或多年知交，政見不同、一言不合便反目割席，頗有老死不相往來之感。若果只是互相當透明，還可避免衝突，但是藍黃之爭演變成街頭毆鬥，甚至搞出人命，日前有外判清潔工被掟磚奪命，其家人肯定不會就此罷休。兩大陣營互相仇恨，不是你死我亡，這個裂痕又如何修補呢？

暴潮爆發都接近半年了，已經過了說道理的階段，現在只是比併誰的聲音較大，誰大誰惡誰正確。黑衣暴徒稍為看不順眼便去破壞商舖打人，對年輕人造成極壞的例子，恐怕以後類似事件將會不斷發生。私人衝突難避免，市民與政府的關係亦日益惡化。林鄭政府已經成為很多人心目中的歷史罪人，廢官的嘴臉大家不能忘記，這半年發生的事，記憶中難以磨滅。看看高官的民望與評分跌至谷底，可見已是完全失去市民信任。

最無奈是警隊被用作解決政治紛爭的工具，執法惹來不少人針對。網上謠言滿天飛，當中有不少駭人聽聞指控以及惡意中傷，警方雖多次澄清，但仍有不少人先入為主深信不疑。雖然支持執法的，大有人在，但警隊整體形象已大大受到損害。以往被譽為亞洲最專業執法團隊之一，可惜被無能政府「擺上枱」，處處受到掣肘，空有強大火力又未能使用，本來可以速戰速決，卻弄得拖泥帶水。警隊已換班，新人事新作風，如何令香港人對警察重拾信心，必定是極其艱巨的任務。