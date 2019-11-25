昨天是區議會選舉投票日，筆者盡市民責任，一早去票站投票。依過往經驗，票站在上午都很清閒，隨到隨入，不用排隊；怎知昨天所見，卻出乎意料之外，票站外已有幾百人排隊，以中、老年居多，年輕人稍遜。與居住別區朋友網上通訊，也見如此現象。

一般經驗，是老人家起床早，年輕一代在星期日起碼超過十二時才起床，所見可能不能作準，怎知今天卻一反常態，大家都一早起床出來投票，才有此熱鬧景象，估計是各陣營都努力動員的結果。執筆時看中午後電視新聞報道，今年區選首五小時，投票率約31％，比二○一五年區選同一時間高出十多個百分點。看來今次的投票率會創新高。

一大清早便湧現這麼多選民前來投票，相信並非選舉事務處所能預料，明顯地一時之間應付不來。尤其是一大班或拿拐杖、或坐輪椅的老人，要他們排長隊上下梯級確實不便。另網上也見黃絲陣營號召年輕人重複排隊，拉長隊伍，增加老人家前來投票的困難，令他們放棄投票回家。是否真有其事，誰也不知，也不易制止。相信票站工作人員也至為頭痛。

每個票站的應付方法不同。我投票的選區初時把身份證Y字頭分流，聽說這些身份證持有人主要是三十歲以下，估計是防止他們重複排隊；後來有人投訴，又再合為一隊。聽說有票站看見身份證Y字頭人數較少，讓他們先進票站；另有票站則叫A-E字頭身份證持有人先行，可能票站內這些字頭人數較少，故可優先放行；也有票站讓老弱傷殘免排隊，亦有人投訴說不可有人優先。

今次區選最有趣之處，是黃藍兩大陣營都採取同一策略，盡力催谷，呼籲市民出來投票，明顯是希望利用選票向公眾表明，此次「反修例」風波引起的社會撕裂後真正的民意所向。反而勇武派另有想法，例如號召重複排隊、網上呼籲年輕人偷偷地收起父母親的身份證、在選舉日組織旅行團，讓參加者不能投票，都是有意擾亂區選，阻礙年長者投票。可見他們口講爭取民主，背後卻用種種手段妨礙市民投票，是典型反民主的手法。

本來區議會選舉一向不太受到市民關注，原因是區議會權力不大，過於專注地區事務，很難成為傳媒焦點，有志從政者不易脫穎而出。今次所以受到各方的特別注視，部分原因是政黨需要取得更多區議會席位去爭取區議會的立法會間選議席，另一原因是今次市民明顯受「反修例」風波刺激，踴躍出來投票，以選票表態。

區議會一向以關注地區實務為主，政治取向並非爭持要點，投票率高應對建制有利。