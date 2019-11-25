香港暴亂未止，反對派奪權剛剛開始，「難兄難弟」台灣同樣十分熱鬧。總統選舉還有四十多日便舉行，忽然爆出自稱替中國大陸政府做間諜的男子投誠澳洲事件，還爆料共產黨干預明年台灣總統大選，且早在去年「九合一選舉」，已捐款約二千萬元人民幣予國民黨的韓國瑜。消息一出炸開了鍋，綠營當然不放過大做文章的機會，然而事件破綻百出，愈想愈好笑。

一個不知從哪裏冒出來的人自說自話，危言聳聽一番，自稱是共諜就是共諜，共產黨干預選舉就是干預選舉，不需要拿出證據，不需要為所說負責，如此虛無縹緲，竟可吹皺一池春水。若然第二日有人走出來說共產黨付鈔買通綠營，要他們大搞台獨，好讓共產黨出師有名，為武力統一鋪橋搭路，不知是不是也有人相信？

別以為這一套沒有市場，君不見香港暴亂愈演愈烈，但凡黑衣人殺人放火、打砸搶燒，必有人說是「黑警」和「共匪」所為，就知今人反智無極限，但凡抹黑中國大陸的言論都有市場。外媒尤其熱衷妖魔化中國，早前越南人蛇偷渡英國死亡事件，英警和外媒如獲至寶，不加查證就一口咬定人蛇是中國人，還上綱上線到中共建政七十周年竟有人民出逃死亡，不懷好意冷嘲熱諷，終於碰了一鼻子灰。果不其然，上海當局旋即公開所謂共諜的男子身份，原來是案底纍纍的在逃詐騙犯。

清者自清，濁者自濁。正如韓國瑜指出，若大陸有介入台灣選舉，不會從今年才開始，假如過去有介入，為甚麼一六年代表國民黨出戰總統大選的朱立倫會慘敗三百多萬票？

明眼人都知，美英等西方國家對中國崛起惴惴不安，圍堵中國到了無所不用其極的地步，打完香港牌打台灣牌不足為奇，他們希望民進黨繼續執政，好讓第一島鏈固若金湯。蔡英文面對「韓流」來襲慌了手腳，抹紅抹黑層出不窮，齷齪手段還將陸續有來。