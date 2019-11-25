早前有朋友苦口婆心，勸筆者不要放棄教育工作，我唯唯諾諾，而至今的身份仍是人之患。朋友由是四處吹噓，說是全靠他三寸不爛之舌，才把我留在現有崗位。我聽後但笑不語，朋友愛以此說事，就由他去吧，實際上，自己從沒考慮過放棄目前的工作，他游不游說也是一樣。

呵呵！上述故事純屬虛構，現實中，我可沒有這樣傻憨和厚顏的朋友。不知道國家主席習近平是否視美國總統特朗普為友，如果是，他身邊偏偏就有這樣一個愛吹牛皮的朋友。

近日，特朗普接受美國傳媒訪問時語出驚人，說若非他游說習近平不要出動解放軍，香港大抵會在十四分鐘內就覆滅，他把自己說成是香港人的再生父母般。特朗普或許曾力勸習近平不要在香港動兵，但駐港解放軍至今未動，不代表就是白宮主人游說之功，更大的可能，是北京從不希望這樣做，特朗普是否施壓，都沒關係。

早在今年六月反修例運動開展初期，本欄就估計京港政府會採用「拖字訣」，除非政府重要部門失陷或出現大量死亡事件，否則中央不會武力介入。就算到八月時，盛傳武警或解放軍行將出動，筆者仍然堅持上述看法。至於特朗普有否做說客，根本不在我考慮之列，因為時局發展自有軌迹可循，不是一、兩個聒耳的跳樑小丑所能改變。

一旦動用武警或解放軍，就代表一國兩制崩壞，中央至今還下不了這個決心。試觀八月份之後的種種迹象：習近平稱澳門的成功例子，證明一國兩制可行；又在新中國成立七十周年慶典上，向香港前特首董建華頒發「一國兩制傑出貢獻獎」，典禮上有不同獎項得主，習主席獨獨挽着老董的手臂，顯得特別親熱。由此可見，北京從來都是真心想維護一國兩制，特朗普不過是枉作小人而已。