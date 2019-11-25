政府口口聲聲「民生無小事」，然而，依家民生多艱，多個行業如旅遊、零售、飲食界吊緊鹽水！有道是「天下之事，慮之貴詳，行之貴力」。誠然，政府施政，貴在詳備，總不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，甚至乎頭痛醫腳，腳痛醫頭。

冇錯，政府係「有做嘢」，之不過，正如本報「正論」一針見血指出，許多資助只是聊備一格，豁免一千幾百蚊牌費，根本連小恩小惠也談不上；政府應該從根源解決問題，按不同經濟狀況分配相應的公共財政資源，與民共議，真正為基層對症下藥。

古人所說，「政如農功，日夜思之」，施政並非求其執藥，要急民之所需、要落實，即「行之貴力」而非一味吹水。難怪有團體批評政府每次紓困，但知「一次性派糖」，對基層市民的紓困效果只是聊勝於無，形容政策「同民怨唔對嘴」。

事實上，別的不說，看本報「探射燈」，便可以見到呢個政府一味口水多過浪花，講就天下無敵，無了無休，立夏講到立秋，結果一事無成！呢，非洲豬瘟搞到市民捱貴豬好幾個月啦！鮮豬肉平均價格較去年升逾一倍，家庭主婦嗌晒救命！業界亦因供應減少而捱唔住，估計至今已逾兩成肉枱倒閉，約三成人失業或開工不足。

嗱！政府話內地供應緊張，一直有向內地當局反映！阿哥，反映有叉用咩！你班官僚就係冇認真同內地海關傾，或者親力親為去內地養豬嘅地區考察吓，睇吓如何合作供應多啲活豬落嚟！「行之貴力」啊！一味傾，頂多傾出個大頭佛，唔會傾出多一隻白白豬！官僚又話樂意就引入其他地區如東南亞供應嘅可行性作探討，不過困難重重，好似運輸成本同埋風險仲較內地豬高，即係廢噏，又係得個吉！相信由豬年傾到鼠年，豬瘟未除，鼠疫或已掩至，港人都勿存幻想會食到平價活豬！小心防鼠疫抗流感更實際，政府無能，惟有自求多福！