特朗普為謀取明年大選得以連任可謂花招盡出，就連美國外駐軍隊亦拿來打選民支持牌，在這個政策上，唯一可以吸引國內選民支持的就是加徵駐軍在別國的軍費開支。有指特朗普政府最近向日本提出，要求將日方負擔的駐日美軍經費，由現時每年約二十億美元，大幅增加三倍至八十億美元（約六百二十億港元），但遭日方拒絕；特朗普又向南韓政府提出，增加美軍駐當地的軍費負擔，由每年近九億美元提高到五十億美元。美韓代表曾經商討該項增加駐韓軍費問題，但亦無法達成協議。

美國政府在別國駐軍的軍費所得，經常遭國內人士批評是不合經濟原則，即是開支比收回的大很多，質疑政府為何要做蝕本生意。既然國內這種聲音存在多年，特朗普作為一個生意人，當然明白國民心態，趁住需要競逐連任，就在這方面開刀。無論是否成事，特朗普在這問題上「賺了」：既滿足國民要求，而增加駐當地軍費分擔，又要經過美國與日韓商討，隨時延長到明年中後期，正正是特朗普競選連任重要時候，這股聲音對特朗普絕對有利。

特朗普利用增加日韓所需負擔美駐軍當地軍費作為競選策略之一，早在今年六月參加大阪二十國集團（G20）峰會時，已向日本領袖表達對《美日安保條約》的不滿，暗示對方需要增加駐軍開支的承擔，對南韓的做法也一樣，意在謀取降低美國負擔金額作為外交成果宣傳。

宣傳效果上，特朗普這一着的確能夠獲取國內選民的歡心，但實際意義上，根本特朗普政府就沒有條件要求日韓大幅增加美軍留駐當地經費負擔額，最大原因是美軍駐在日韓屬於重要軍事策略，為美國擔當「門口狗」看守內地及北韓，與台灣連成一線的遠東軍事部署。未來即使談判破裂，美亦不會自日韓撤駐軍，可能隨隨便便增加少許留駐軍費就大團圓收場。