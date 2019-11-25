美國總統特朗普的長子唐納德最近推出新書名為《觸發：左派如何藉仇恨壯大並讓美國噤聲》，書中延續乃父的風格，高調抨擊政治對手。矛頭遍及特朗普在二○一六年大選的對手希拉妮、主導通俄醜聞調查的前獨立檢察官米勒，以至其他主流傳媒機構。

最能體現唐納德新書中所顯現的「特朗普式戰鬥精神」，是唐納德在發布新書的同時開啟了一個網站，買家可以通過網站，向自己「最喜歡的左派人士」寄送此書「贈興」。事實上，此一「贈書名單」除了希拉妮、眾議院議長佩洛西、民主黨年輕女眾議員奧卡西奧－科迪斯和奧馬爾等名副其實的「左派人士」，還包括最近因通烏風波被特朗普猛批的共和黨參議員羅姆尼。

對於特朗普家族成員的這波政治攻勢，自由派媒體當然不會坐以待斃。《紐約時報》暢銷書榜，當中《觸發》一書連續兩周登上榜首，但《紐時》在書名旁邊加上一個類似匕首的標誌，意思是有團體大量購買該書。《紐時》其後發表報道，指出共和黨全國委員會花費近十萬美元訂購該書，暗示《觸發》一書「洛陽紙貴」，一定程度上拜共和黨機器「篤數」所賜。

對於「團購篤數」指控，共和黨人反駁，強調《觸發》的銷量超過第二、第三位書籍的總和，而除了《紐時》外，該書在亞馬遜暢銷書排行榜中亦榜上有名。有意思的是，幫唐納德「辯護」的，還有經常被特朗普痛斥發布「假新聞」的CNN。CNN財經頻道引述業界人士指出，以每本書七十美元計算，即使共和黨大量購買可享五折優惠，滿打滿算也只有數千本，據報《觸發》首周銷量就有七萬本，更何況排第二位的書籍僅售出約三萬本，相差足足逾一倍，換句話說，共和黨機器團購造勢根本無關宏旨。

唐納德在新書中不諱言，自己在為父親輔選期間，產生了對政治的「覺醒」，被問到是否有意在二○二四年參選總統，唐納德僅強調現階段最重要是協助父親連任，但不能排除日後任何可能性。在美國，「出書」往往是政治人物預備參選前的指定動作。在芸芸民主黨總統參選人當中，最少就有十一人推出了著作。從這個角度看，外界對《觸發》一書的反應如何，可視為唐納德未來選總統的風向標。

這幾年來，人們把目光聚焦於「第一千金」伊萬卡伉儷，但唐納德鴨子划水，聲勢大有後來居上之勢。目前唐氏已成為共和黨內炙手可熱的明星，被視為最能解讀總統意思的人。另一方面，唐納德亦早已着眼於形象營造的公關工程。背負「特朗普」此一姓氏，難免予人「二世祖」之感。據說唐納德並不喜歡紐約的高級社交生活，平素最愛到野外打獵，其中一個故事說，他的「獵友」大多是藍領工人等普通人，多年來並不知道他就是特朗普的公子，一向以「唐」親切稱呼之，獵友們改口尊稱他「特朗普先生」時，他還為此大發脾氣。

唐納德這一「洗底工程」，有小布殊的先例可循，明明是個富二代，卻硬是被包裝成「可以在酒吧隊啤聊天」的對象，常言道「政治即觀感」，信然。