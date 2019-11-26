正論：港人治港失控　兩制何去何從

香港經過百年國恥，回歸祖國，可以說是在一九七九年時任港督麥理浩上北京會見鄧小平，要求改寫新界租約期限而揭開序幕，經過八十年代初談判落實。四十年來中央一直為香港費煞思量，包括創出當時全球獨一無二的一國兩制，務求掃除港人疑慮安心回歸，令世界對中國另眼相看。剛過去的區議會選舉被反對派視為公投，建制大敗，反映人心離棄，中央付出的努力沒有得到回報，究竟是哪方面出現了問題？

有人會埋怨英國人臨走時埋下不少政治地雷，像「千古罪人」末代港督彭定康忽然民主推出政改方案顛覆了整個社會，近年繼續對港事務指手畫腳，而且官場上港英餘孽舊電池「身在漢營心在曹」搞破壞，英美外部勢力在港攪局，扶植漢奸壹傳媒黎智英散播反中亂港種子。這些都是老生常談，中央對港機關理應打從回歸開始便着手處理好問題，可是事與願違，九七年時任港澳辦主任廖暉，在掌管中央對港事務逾十三年間接近不發一言，明知萬事起頭難，身負重任，卻沒有奮起為一國兩制打好根基，亦從未見作出實質支持和鼓勵，特區這個初生嬰兒如像幼失牯恃，終致誤入歧途。港澳辦一度成為「獨立王國」，中央未能確切掌握香港事務，致令中港深層次矛盾日深，早種禍根。

特區「開壞了頭」，回歸廿二年，意識形態鬥爭不停，爭拗不休，無止境內耗把香港優勢消磨殆盡，佔中是警號，反修例暴潮則是駱駝背上最後一根稻草，有誰會想像到香港十八區區議會，有十七區將會落入反對派手中呢？本報早在半年前已經多次預警這是一場爭奪管治權的戰事，絕對不能輕視，更不容有失，可是特區政府忠言逆耳，一再跪低又想用綏靖政策求和，縱暴容亂，終致局勢一發不可收拾，之後才如夢初醒，急忙止暴制亂，然而大錯鑄成，補救談何容易，中央又遲遲未出手平亂，反對派奪權的陰謀已實現一大半。

用「變天」去形容這次區議會選舉結果實不為過，建制派潰不成軍，多位「雙料議員」都未能連任，立法會第一大黨民建聯失去近百議席，只剩廿一席，工聯會亦只獲五席，更有多個親政府政黨「捧蛋」。得益於破紀錄的七成多投票率，非建制陣營取得全港八成半區議會議席，不單止影響地區勢力，更加對香港政局造成翻天覆地的變化。

區議會一向是建制陣營「囊中物」，表面上只是個沒有實權的諮詢機構，但一直是政府保持地區影響力的橋樑，亦是向外顯示民意的依歸，除了廿七名新界鄉事委員會主席是區議會的當然成員外，其餘四百三十一個議席都是一人一票選出，比起立法會採用比例代表制更具民意代表性，故此反對派在選前炒作為香港首次公投，政府被視為公投中慘敗，威信蕩然無存。除了象徵意義，區議會亦有其實際政治角色，首先是佔去立法會六個議席，來屆部分將落入反對派手中，建制派並非由零出發，而是由負數起步，而距離明年立會選舉不足一年，除非有戲劇性變化，選情只會更加嚴峻。若立法會繼區議會後再淪陷，立法及政府撥款均受制於反對派，變相與政府共治，治權失守，只餘主權還是在中央手上。

最災難性的場面還在後頭，區議會在特首選舉委員會擁有逾百席位。上屆民主派在選委會共奪逾三百席，加上這次掌控區會勢取得全部一百一十七席，合共超過四百席，若商界部分人看風使𢃇「變節」，足以左右特首選舉，若選出了一名反中亂港的特首，中央雖然有權不作出任命，但全球看在眼裏，西方輿論必定指摘港人治港淪為空談，中央最怕口水戰，自問苦心經營，反而被視作破壞兩制的罪人，情何以堪？

一國兩制排除萬難，當中政治問題千頭萬緒，一一披荊斬棘解決，既要獲得十四億同胞支持，抵受全球七十億人質疑，一切得來不易，很多香港人似乎沒有好好珍惜，反而勾結外國勢力，把特區變成反華基地，為國家添煩添亂。中國崛起，西方國家眼紅，千方百計聯手打壓，美國深謀遠慮，一早在特區設下黎智英等棋子，裏應外合，在近年貿易戰大派用場，利用香港局勢作為籌碼，又藉《香港人權與民主法案》加強施壓力度，務求一舉在經濟上吃了中國這頭肥牛，一擊若不成，還有金融戰、貨幣戰、科技戰……數之不盡伎倆，中國疲於應付，還要提防香港這個燙手山芋引火燒身，又沒有三頭六臂，恐怕自身難保。

距離中國回到世界中心只差一步，絕對不能功虧一簣。中央對香港已算仁至義盡，過去香港有難時毫不猶豫出手相救，○三年沙士爆發便開放個人遊撐住香港經濟，多年來在經貿上亦派糖無數，CEPA服務貿易協議成為多個行業救命符，近日更加增強開放措施，為金融、法律、影視及旅遊服務等行業再打下強心針。可是偏偏香港最令中央失望，港人治港搞出顏色革命，兩制崩壞更殃及一國，不用等到二○四七年，已經有不少呼聲要求即時檢討一國兩制。基本法委員會副主任譚惠珠八月時倡議在二○二二年，當下一任特首上任後，應由全國人大常委會領頭檢討一國兩制，了解當中「有甚麼是香港做得不足，有甚麼是中央做得不足，香港在中國發展的地位有甚麼可以改善」，預料需時最少兩年，各界反應普遍是等不及了，香港已經水深火熱，跛腳鴨特區政府與兩制苟延殘喘，若不及時撥亂反正，恐怕未到二○二二年已經返魂乏術，壽終正寢。

西方諺語說條條大路通羅馬，香港亦應該有很多方式連繫北京，一國兩制充滿試驗性，有所閃失非戰之罪，抱殘守缺亦非智者作為。中港血肉相連，既然不能壯士斷臂，便要拿出破釜沉舟的勇氣，不必拘泥於一國兩制的名堂，敢於改革，既然有中國特色的社會主義可以令國家騰飛，香港這個資本主義社會亦應在制度上加強與國家銜接同步，才可重回正軌，一念天堂，一念地獄，香港往哪裏去，事實擺在眼前。