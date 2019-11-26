神州觀察：莆田系醫院害人　百度續助紂為虐

因誤信百度搜索而墮入「莆田系」醫院陷阱、最終延治而亡的內地青年魏則西，據指有感父母老來無依，於彌留之際力勸二老再生一個，早前並在醫療公司協助下得償所願。此舉本堪欣慰，奈何當年的作惡者仍在四處作惡，政府對之亦如無牙老虎一般，誰又敢保證其他家庭不會步魏則西後塵？

貴州遵義警方歷時數年調查，揭發並搗破一間「莆田系」民營醫院，通過百度網頁推廣治療男性疾病，誘導受害人就診，並以虛構、誇大病症等手段敲詐勒索病人，以致有人被騙上手術台開了刀之後，隨即遭威脅加價，傷口未縫合就得趕回家取錢；之後再被以各種理由反覆做了五次手術，需數度於手術台上碌卡付費，最終冤枉錢花了不少，病卻沒治好，且因此導致器官彎曲變形，造成輕度傷害，實屬無妄之災。

正如當地官方所說，涉事醫院實施詐騙犯罪過程組織嚴密，利益鏈條清晰，下設網絡媒體及各部門形成流水線作業，充滿套路，患者一旦被騙進來，就等於成了砧板上的肉，怎麼剁全憑院方高興。況且莆田系醫院充斥假醫生、假專家、醫托等亂象，好人也能給醫出病來，小病可被看成大病，甚至故意傷害病人、謀財害命之事亦幹得出。這種地方與其說是醫院，倒不如稱之為「屠宰場」或「人間地獄」更為真切。

據指本案光是庭審就持續用去六天時間，而該醫院所涉刑案更多達六百餘起，目前並已聯絡到五百多名受害人接受調查取證，至於尚未聯絡到的，或是出於私隱問題不願出面指證的受害者還有多少，亦無人說得清。更令人不解的是，一家成立僅四年多的民營醫院竟然犯下如此多的惡行，而且能夠橫行霸道，屢屢得逞，問題究竟出在哪裏？相關職能監管部門從中又扮演了怎樣的角色？怕亦是多此一問。

眾所周知，當年的魏則西事件曾令莆田系醫院及百度競價排名臭名遠播，但並未能阻止其繼續作惡，且大有愈來愈惡之勢。像甘肅臨夏早前就有多間民營醫院淪為當局掃黑除惡打擊目標，性質與本次事件十分相似。而深圳龍崗警方今年四月搗破的某醫療投資公司，更是個徹頭徹尾的「莆田系野雞醫院」，科室是承包來的，醫生沒有行醫資質，業務多是靠百度競價排名騙取，雙方為了共同利益狼狽為奸，政府對此更裝聾作啞，有心庇護，勢令它們繼續「不離不棄」。

魏家新成員取名「魏擇西」，據說是魏則西的遺願，寓意此子能代替他照顧雙親，以延續孝道。有網民給「擇西」另外一層解釋，指是「選擇去西方國家生活」，可見對國內荒誕現象的不滿。