世界視線：德法雙雄一盤沙　北約腦死奈若何

法國總統馬克龍月中接受採訪時語出驚人，直指美國、土耳其等盟國的單方面行動，已經令北約「腦死亡」。有關言論戳破了北約努力維持的表面團結，把組織何去何從的根本性問題擺上了桌面。北約將於下周舉行峰會，改革成了主要議題。

導致馬克龍提出「腦死論」的原因，一來包括大西洋彼岸的特朗普政府推行美國優先政策，甚至是在脫歐問題上支持英國，並刺激了歐洲的政治右傾運動，直接挑戰了歐洲內部的團結與穩定；二來土耳其作為北約成員國，早前與美國達成默契，單方面出兵敍利亞北部，同樣將其歐洲盟友晾在一邊。

從冷戰時期歐洲各國聯合研發戰機，到冷戰後建構統一的歐盟外交和經濟政策，歐洲一直試圖在區域以至全球事務上擁有更大的發言權。以法、德為首的歐盟各國很清楚，只有建立強大的歐洲軍事力量，才能真正擁有上述發言權。而北約作為冷戰時期歐美攜手對抗前蘇聯的軍事同盟組織，其職能並不完全符合當前歐洲國家的期許。

問題是，歐盟內部一盤散沙，導致其自強之路困難重重。在其主要成員國中，英國一向更重視英美特殊關係，目前正準備脫歐；德、法兩國雖然致力延續歐盟的存在，但亦因為爭奪領導權而時常陷入爭吵。上周在比利時舉行的北約外長會議，法、德便就北約改革前景提出了截然不同的路線圖。法國主張根本上檢討北約的存在價值，重新定義歐洲軍事力量的未來發展路向；德國卻傾向透過強化歐洲在北約的發言權，繼續通過北約來維持防務和參與全球事務。

至於歐洲建立更強大軍隊的可能性亦日趨渺茫。歐洲傳統上利用各國力量共同研發尖端武器的模式，由於各國有自身的戰略考量，因此在研發一種武器的時候，往往因為要協調各自不同的思路，而拖延了研發過程。例如歐洲遲遲未能生產隱形戰機，結果各國惟有直接購買F35戰機，填補空防漏洞。一旦依賴美製尖端武器，歐洲建立獨立自主的防衞力量，就仍只能是一句空話。