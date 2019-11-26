功夫茶：加熱煙打擊不力　黑市猖獗無王管

吸煙危害健康！呢句口號三歲細路都知！政府禁宣傳傳統香煙，多年來亦算有啲成效，多咗成年人戒煙。之不過，道高一尺，魔高一丈，市面上電子煙及其他新煙草產品，在各種包裝和宣傳下又成為年輕人趨之若鶩嘅時尚潮流玩意，好多人即使知道呢啲潮流玩意甚至比傳統煙草更有害，只因為一個字：型！吸了第一口就此不能自拔！就咁日日過着吞雲吐霧嘅「神仙生活」！

嗱！政府雖然已經刊憲提出立例禁止進口、製造、售賣、分發同埋宣傳電子煙、加熱煙等產品，之不過，又唔禁止購買及吸食。喂！明知呢啲產品有害，政府禁賣唔禁食，即係「笑騎騎，放毒蛇」啫！功夫茶咁諗，絕非無因，家陣政府擺明政策含糊不清，引人犯罪！除惡未能務盡，即係留低灰色地帶令不法之徒「見利忘義」！

嗱！早前海關檢獲一百萬支懷疑未完稅加熱煙，反映吸食加熱煙已成潮流，不法之徒明知售賣含尼古丁及煙草嘅加熱煙煙彈均屬違法，仍肯鋌而走險，好明顯需求殷切，相關產品在本港有龐大「地下市場」，亦利之所在也。不少旺區出售加熱煙機及電子煙嘅商舖，直指閣下如購買煙機，就會提供訂購煙彈嘅方法，安全兼快靚正咁話！

依家橡膠子彈、海綿子彈大家就聽得多，咁煙彈又係乜水呢？簡單來講，據稱某大煙草公司早前研發咗一種聲稱冇尼古丁嘅電子煙彈，話用後絕冇煙臭味，所以紅爆日本，更一度有炒賣潮。呢！畢竟公然販賣煙彈屬違法，市面難以大剌剌打鑼敲鼓「埋嚟睇！埋嚟揀！」之不過，蛇有蛇路，鼠有鼠道。好，且讓記者學吓人「放蛇」先！

話說一日，記者路過旺角一間電子煙專門店，佯裝顧客入內探問；游目四顧，但見電子煙機琳琅滿目，電子煙油同埋加熱煙機等煞是好看，就係見唔到電子煙煙彈！於是探問之。店員好似食咗誠實豆沙包，直指海關近期加強打擊有關產品，好多行家唔敢賣！不過，如果幫襯買加熱煙機，就可以「代購」，價錢四百七十蚊一條十包，說時仲拍吓心口，好有江湖口脗咁話：一定掂檔！放心喎！記者其後又發覺有商戶轉售一款聲稱來自南韓嘅不含煙草同尼古丁嘅煙彈，店員仲着記者喺網上社交平台自行選購，笑說「全世界都係上網買」，阿哈，記者又長了知識，多謝晒！

其實，加熱煙及相關產品，既受條例規管，罰則亦不輕，呢，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，最高可被罰款一百萬元及監禁兩年。禁賣不禁食，徒法不能自行，有關部門打擊不力，黑市交易猖獗，功夫茶敢問：咁同無王管有分別咩？