產評：監管宜恩威並施　散戶利益須照顧

自香港交易所引入快速除牌機制新規，銳意打擊劣質上市公司後，從去年八月至今，上市委員會已決定將十五家長期停牌公司除牌，當中有十宗正進行覆核程序。若散戶持有相關股份，不但已長期被鎖死資金，更恐血本無歸。有見及此，市場建議設立「逃生門」，既可讓散戶取回一小撮資金，又可為券商衍生商機。監管機構實宜恩威並施，藉此完善金融制度。

近年新股魚貫上市，素質參差，途中更爆出監管醜聞，令一批業務空洞的企業能順利過關，如同打造「殼股」，加上市場興起「被動投資」概念，以月供方式定時購入一批精選股份，尤其是指數成分股，致使一向成交較疏落的細價股更為人忽視，本已脆弱的業務在嚴厲打擊下，更容易因找不到「白武士」而被勒令停牌。

散戶在買賣股份時，基於資訊不對稱，往往因人云亦云或憧憬當炒概念而買入該些股份。雖說投資有風險，但對散戶而言，如果被除牌的股份仍有價值，實不至於「陪葬」。若監管機構嚴打的目標是上市企業管理層，也必須為不能百分百掌握行情的散戶打開「逃生之門」，以免予人大小通吃之感。

再者，面對目前市況淡靜，趁勢為業界拓展商機又何嘗不可？美國就有所謂「粉紅單市場」，簡單來說，就是券商們可買賣包括正在停牌的任何股份，只要有商機，就可以開價，並列明風險自負，也能給予投資者套現機會！舉例來說，有目前仍處停牌階段的在港上市企業，於一五年遭勒令暫停買賣之初，其股份也有在美國相關市場開價，雖然被大幅折讓，但總好過連「逃生門」也沒有。目前香港市場實可來個順水推舟，建立自身的「粉紅單市場」，為券商們開拓多一條賺錢門路。

事實上，隨着社會動盪持續逾五個月，加上外圍經濟未見明顯改善，證券行經營早已陷困。數據顯示，今年截至十月底止，港交所合共接獲十九家證券行在交易所停止營業或交易的通知，數目為近十年新高；過去一年，亦有七家證券行將牌照交回證監會，因已無有效的牌照，不能再在港經營證券交易活動。

誠然，監管機構銳意打擊劣質股份，是為投資者風險關上一扇門，原意是好，惟同時實需打開一扇窗，保障散戶有離場機會，更何況這能完善香港金融市場制度，有利吸引更多國際資金，對激活交投有一定幫助。倘若只懂收緊，弄到「水至清則無魚」，也不見得是好事。