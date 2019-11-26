香港反修例暴亂將近六個月，朝廷三令五申「止暴制亂」，今上發出「最強音」。理工大學一役暴徒們雞飛狗走，大量被拘，看似暴亂場面有所退潮，但暴亂黑手、組織系統、宣傳系統仍毫髮未損，指揮能力、運作能力依然強而有力。他們的「有生力量」也未受到根本打擊，財力、物力仍源源不斷。因此，這場暴亂是否已經逐漸「被止」，很不好說；會否捲土重來，發動新的戰役，可能性仍大，暴亂的主動權始終掌握在暴亂黑手手中。

然而，這並非最可怕，他們若真的還要狂暴，只會更激怒中央使出霹靂手段，一舉滅之。最令人擔心的，是他們玩弄謀略手段，「見好就收」，這樣最能迷惑朝廷和社會視聽；最能讓「綏靖求和」的香江府衙「就坡下驢」，為「縱暴容亂」找到注腳；最能讓朝廷最近高喊的中央全面管治權要這樣、要那樣，陷入進退兩難，半途而廢！倘如此，那就是中央和香江府衙徹底大敗，中央的管治權、特區政府的管治權皆大大削弱也。

今次暴亂是大大的壞事，所有壞人壞事都暴露出來。朝廷若能對它強力鎮壓，全面清理，撥亂反正，重整山河，壞事就能變成好事。最怕的是朝廷不湯不水，被人牽着鼻子走，予取予求全由對手說了算，主動權全在對手一邊，自己不是誤判形勢，充滿幻想，就是瞻前顧後，猶豫不決。

「中央全面管治權」朝廷已經提出五年，不僅對撥亂反正幫助甚微，而且被一場政治暴亂打得七零八落、威信掃地，香港的行政、立法、司法機構甚至多個社會領域向中央管治權展開全面反攻倒算，形勢極其危險和嚴峻。要扭轉這個局面，中央更要全面反攻，要出重手徹底平暴平亂，只有取得了這樣的勝利，才能為中央全面管治權在香港行使和落實獲取基本前提。

若是因為反對派玩弄策略手段假裝「止暴」，朝廷就放棄主動嚴厲徹底平暴、放棄清除暴亂因素的後續動作，那就必將一事無成，到頭來還是反中亂港大勝，中央大敗，壞事還是壞事，而且變得更壞，中央全面管治權遲早崩盤。