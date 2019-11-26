區議會選舉在黑色恐怖氣氛下舉行，結果一如所料，建制派明顯失利，替港府管治無能埋單，成為這場政治暴亂的最大受害者。選舉本應在公平、公開、公正的原則下進行，但這次顯然不是，建制派候選人面對恐嚇、謾罵、襲擊，根本無法進行正常的選舉工程，許多店舖擔心遭黑衣暴徒打砸，甚至不敢張貼建制派候選人海報，形成一面倒傾向反對派尤其是激進派候選人的宣傳攻勢，在這種情況下舉行的選舉，結果早已寫在牆上。難怪反對派堅持如期舉行選舉，而港府則積極配合，雙方默契十足。

區議會一向以地區事務為主，關注民生，不重政治，但經過此次變天，區議會勢必成為另一個政治鬥獸場，靜好歲月一去不復返。君不見，部分所謂政治素人既無從政經歷，更無地區服務經驗，只是利用政治暴亂渾水摸魚，這邊脫下黑衣，那邊穿上西裝，怎麼可能安於地區民生事務。最諷刺的是，這班人口口聲聲反建制，甚至要求「解散政府」，但偏偏參與建制選舉，千方百計擠進議會，果真是：天下熙熙，皆為利來。

事實再次證明，香港不僅被政治騎劫，更被激進勢力綁架，議會只會愈來愈混亂，管治只會愈來愈困難，社會只會愈來愈沉淪。都說民主是個好東西，到底好在哪裏？只問立場，不問是非，這種民主有何意義？當然，種瓜得瓜，種豆得豆，種荊棘得荊棘，一切都是港人自己的選擇，他們執意將香港推向絕路，誰也救不了。

有人說，香港社會已失去整整兩代年輕人，不會再浪費時間跟他們講甚麼，「因為他們的腦子已經不清楚自己應該做甚麼事情」。實際上，香港社會失去的不僅僅是兩代人，而是集體迷失、集體墮落、集體瘋狂。部分年輕人行為乖張，還可以推說心智不成熟，而許多中老年人包括所謂專業人士也頭腦不清，這除了反映香港社會低智反智，還有甚麼解釋？