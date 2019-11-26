新一屆區議會選舉結果出爐，雖然建制派落敗是大家意料中事，但與反對派的差距這樣懸殊，實在太難看。當中民建聯失去近百議席，工聯會更險全軍盡墨，有人疾呼選舉不公、黑暴影響投票……這些氣話，能夠改變選舉結果嗎？

政治便是這樣，成王敗寇，失敗者永遠是失敗者，惟有痛定思痛，檢討得失。這次選舉的確有其不正常的情況出現，尤其是選舉前後以往建制派排山倒海的宣傳攻勢不復見，有說是因為害怕街頭上的暴力，而反對派依然有人站出來落力拉票，此消彼長，聲勢自然輸了一大截。港人治港，中央確實希望香港人能夠管好香港，在朝有政府，在野有政黨，建制派陣營責任就是要輔助政府，支援施政，但中央顯然所託非人，除了林鄭政府是扶不起的阿斗，建制派亦是一盤散沙，更有人想做騎牆派，食兩家茶禮，世界上沒有這麼便宜的事，結果未能得逞。

這次選舉壁壘分明，不容走中間路線，年輕人紛紛登記做選民，要選出一批與政府對着幹的區議員。建制派擴展新一代支持者的工作做得不足，而且形象低落，在網絡文宣上徹底給反對派陣營比下去。正所謂驕兵必敗，不但建制派上了沉痛的一課，而且更危及香港的管治，尤其是區議會在特首選舉委員會有過百票，一旦全數落入反對派陣營，左右特首選舉，後果不堪設想。若果選出反中亂港的人來做特首，引起憲制危機，如何收拾局面？

來年立法會選舉，又是另一個戰場，若是根據這次區選結果，建制派陣營幾肯定又會慘敗，現在只剩餘不到一年的時間，埋怨及指摘於事無補，需要釜底抽薪，浴火重生，大改革去蕪存菁，把濫竽充數的踢走，吸納有志貢獻社會及形象討好的人加入。雖然區選戰果輸了議席，但整體選票還是保持大約六比四，建制派不是沒有東山再起的機會。