美國遏華迹近瘋狂，參眾兩院通過《香港人權與民主法案》更令兩國關係趨於對立，原定有望下月簽署的第一階段貿易協議陡生變數。國家主席習近平一手硬一手軟，表明貿易戰非中方挑起，至今仍希望跟美方在公平和尊重的原則下簽訂協議，但必要時亦會反擊，北京必有反制措施。如今又到特朗普猶豫了，消息指他或拒絕簽署法案。

儘管特朗普動輒將「貿易戰很容易贏」掛在嘴邊，但事實勝於雄辯，美國勞動力市場和製造業數據均有不同程度的放緩，美國聯儲局前主席耶倫甚至警告，貿易戰可能會終結美國的經濟增長，令美國步向衰退，急欲連任的特朗普隨時玩火自焚。

美國前總統克林頓有句名言：「笨蛋，這是經濟問題！」反華遏華無疑是共和民主兩黨最大共識，但特朗普要拚連任，首要還是看其經濟政績。美國十一月的申請失業補助新增宗數達到廿二點七萬，為數月來最高，當地更預測，美國未來十二個月經濟衰退機率由一個月前的三成升至三成五。貿易戰顯然是傷敵一千、自損八百的餿主意，愈快達成休戰協議，對美國愈有利。以特朗普的精刮商人本色，沒理由不知道怎麼揀。

當然，中方不能一味將命運繫於對家之手，必定要有多手準備，一旦美國撕破臉皮，強行通過人權法案，北京必須即時拿出有力的反制措施。澳門賭牌、伊朗問題、朝核問題等固然是可以擺上枱的手段，但更重要的是敢於亮劍。美艦近期在台海和南海的巡弋已到了如入無人之境的地步，解放軍雖有追蹤監控，但若然出現擦槍走火場面，是否敢於正面交鋒？有沒有召之即來、來之能戰的準備？還有，漢奸黎之流肆無忌憚引美國佬入關，煽惑暴亂，至今依然逍遙法外，甚至數千名被捕者，至今連一個遭重判的案例也沒有。是可忍孰不可忍，中央必須痛打漢奸，撥亂反正，否則談何反制！