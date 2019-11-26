早前，反對派言之鑿鑿，說特區政府定然想方設法阻撓區議會選舉，以防建制派大幅度喪失議席。中文大學的抗爭者更一度以堵塞交通要道作為威脅，逼政府承諾如期舉行區選。

對於這類愚者之見，筆者只是一笑置之，他們不知道，最想如期選舉的可能正是特區政府，無論結果如何，管治班子都樂意見到。事實證明，剛過去的周日已順利完成區選，政府並無延期。

十月十三日，本欄發表過一篇文章，題為「特區出現和平曙光」，文中所指的曙光正是來自區議會選舉。香港處於危急存亡之秋，當前止血、制止暴力蔓延最是要緊，議席得失已不是首要考慮。如果建制派在區選中勝出，便可以挫損示威者的氣燄；若是由反對派勝出，則可疏導民怨。故橫豎對於止暴制亂都是有利無害，特區政府求之不得。說句笑話，要是能將區選提前，管治班子恐怕也樂意為之，又談何會延期？

滔滔民意有如洪水，與其圍堵，不如洩瀉，但洩洪要得其法，須找好的渠道。早前不少人忿懥難平，於是四處打砸，有些人就算沒親身參與，也不願意跟暴力者割席，原因就是要找個洩憤渠道。一場選舉讓反對派可以將滿腔怒火發洩在選票之上，洪流找到適當出口，自然不會再為禍其他地方。

今趟的區議會選舉泛民主派大獲全勝，取得八成五議席，部分親建制者驚惶失措，如喪考妣，其實大可不必。所謂「風物長宜放眼量」，反對派陣營大有斬獲，嘗到甜頭，或許就會「發財立品」，不再傾力支持打砸行為，香港便能漸次露出和平曙光。

下一步，特區政府可能會挾民意游說警隊，對他們的執法方式作更深入的調查。但我認為整個過程必須為警隊留下顏面，調查組織不一定要以「獨立調查委員會」為名，最好找別的形式，讓各方都能有下台階。