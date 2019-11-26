香港教育的全面失敗，顯然是因為學校沒有對學生做好德育培訓，一個反修例風暴，平白催化出這麼多暴徒，令不少市民深感「教育已死」；而即使是「未來社會棟樑」的大學生，也多當校長、老師冇到，粗口辱罵視等閒，禁錮推倒亦不覺是怎樣一回事！至於中學生，亦可以穿着校服堵路……香港學生變成這樣，身為教育局局長和從事教育工作者都應感到羞愧！你們連「己所不欲，勿施於人」的道理也沒有教給學生，怎不叫市民深感遺憾和痛心？

民國時的教育家蔡元培，曾談及他的教育理念：「大學教育的目的與觀念是明確的，就是要使索然寡味的學習趣味化，激起人們的求知欲望，我們決不把北大僅僅看成是這樣一個場所──對學生進行有效的訓練，訓練他們日後成為工作稱職的人。」這不就是教學生求學時期就是要專注學業，「學成文武藝，貨與帝王家」的傳統思想嗎？依家香港校園連一張安靜的書桌也放不下，這麼多學生醉心佔領街頭、阻人返工，有書讀卻不珍惜，這會是我們希望見到的年輕人嗎？

蔡元培還說，作為北大校長，這所大學還負有培育及維護一種高標準的個人品德的責任，而這種品德對於做一個好學生以及今後做一個好國民來說，都是不可缺少的。看看今天香港部分學生的無規無矩，已到了無法無天的地步，大家都睇到，大學嘅開學禮必然玩嘢，大學嘅畢業典禮一定搞嘢，試問全世界的大學，有如此一味以造反為職志的大學生嗎？思之令人悵然！

古代的君主，都知道設立太學在國都推行教化，建立庠序（地方學校）在城邑鄉鎮開展教化，以仁義禮智信弘揚品格，因為教化得宜，是以風俗美好，不必太重刑罰，也沒有人違反禁令。如今的香港卻是學校德育不施，仁義缺席，加上毒果報妖言惑眾、美化暴力，遂使滿街年輕暴民，寧不悲乎？