華為5G通訊網絡的效能目標是高速率、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接，接受安裝5G通訊硬件的國家和地區亦不需支付巨額費用，成為當今最為吸引的通訊網絡天之驕子。就因為這個極具吸引力的因素，令美資通訊商受制，隨時遭華為搶去所有市場，美國政府亦害怕一旦華為獨大，就會牽制住通訊命脈，所以處處為難華為，目的是阻截華為擴張影響力，更向盟國危言聳聽，指華為是中國間諜產品並加以壓制。

事實勝於雄辯，華為5G說服了不少國家和地區政府接受，使用後亦沒有發現美國提出的通訊間諜問題，從而逐漸投向華為5G通訊的懷抱。美國為壓抑華為發展，曾經與英國、新西蘭、澳洲、加拿大組成「五眼聯盟」監察華為舉動及通報，五國亦不隨便引入華為5G設備。時代所趨，與美國最好關係的英國率先打破聯盟承諾，引入華為5G非核心部分，即是天線、基站等獲取個人設備發出的電波信號，再傳輸到核心部分的器材，稱為電波準入網。英國認為在核心部分使用華為設備是存有風險，而使用華為在電波準入網部分是相對安全。英國就成為五眼聯盟首個向華為開綠燈的國家，接受非核心部分，將來就會投入核心的建設。

其實，美國亦暗地裏為華為鋪後路，特朗普政府上周發布新延期令，允許美國公司繼續與華為交易九十天，獲得臨時通用許可的美國企業，可在該限期內向華為出口和轉讓「特定」和「有限」的產品或技術。

美國商務部承認國內鄉村地區3G和4G網絡大多是華為產品，鄉村社區電話服務已有很多問題，延期令讓鄉郊地區的營運商可以繼續提供服務，但營運商愛立信及諾基亞都是華為客戶。這個後着就意味美國藉口保障鄉郊通訊服務，為華為鋪下後路，未來引入5G就會更新鄉村的基站再傳輸出城市，最後遍地開花。