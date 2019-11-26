理工大學的圍堵事件引起香港及國際關注，情況一度令人堪憂。警方採用果斷的執法行動，將暴徒圍堵於理大校園內，並發出通牒要求他們在限時前散去。無奈地，部分人依然決定死守，直到限期屆滿後，只剩下投降被捕的唯一出路，當中不乏青少年學生，實在令人感到可惜。

香港，從來都是法治的社會，任何以身試法的人都會受到法律制裁。回想起早前的景象，暴徒以數百枚汽油彈扔向警方防線，又以大型彈弓作出遠程攻擊，做法與恐怖襲擊相差不遠。更不用說，理大校園受到摧殘，多處的縱火及刑事毀壞，而實驗室的危險品被用作非法用途，每項罪名也可招致不同年期的徒刑。

在圍堵的初期，警方基於人道立場，不強行進入校園展開拘捕行動，同時容許未成年人士，在登記個人資料後回家。多日以來，超過一千人從校園離開，放棄當初死守理大的決定。與此同時，警方亦容許記者、醫護及校長等人士進入封鎖範圍，向留守人士傳達訊息。對於一群涉嫌參與暴動的人來說，可謂已經仁至義盡。

然而，部分留守者卻心存僥倖，想盡辦法從校園中逃脫，藉以逃避法律責任。在曠日持久的等候中，食物存量日漸減少，示威者居然反指警方的封鎖行為，是屬於「非法禁錮」，導致出現嚴重的「人道危機」。問題卻是，他們大可光明正大走出校園投降，而事實亦是他們一直在非法佔領一所大學。

另外，年輕人應該仔細想想示威的行為，是否真的完全沒有後果？在行動過程中，一直手足前手足後稱呼對方，又說所謂的「齊上齊落」，但當出現意外被圍堵時，誰真的能夠在彼此身邊守候？大家有眼看到，示威者幾乎均是「大難臨頭各自飛」。如果真的如此稱兄道弟、齊上齊落，那為何總會看到被遺棄的鏡頭？不要以為罪不責眾，因為當真的被捕時，其實是沒有「手足」能夠提供實質的援助。

最可恨的，就是有未成年的學生被慫恿參與違法行為。不是在說未成年人士沒有言論自由，但一個年紀應有一個年紀應該要做的事情，就如十五、十六歲的小伙子，理應好好學習，享受中學的美好時光，而不是參與複雜多變的政治事件。也許，少年人過分年輕，也未明白何謂刑責，在同儕壓力下結伴前往，不明箇中活動的真正風險。

事實上，家長理應可以走前一步，勸喻及制止子女前往相關活動。要知道，犯法就是犯法，一時興起模仿他人扔汽油彈，隨時就是干犯意圖謀殺的罪名。不要以為放任子女就是給他們自由，因為今天街外人能給他們磚頭把玩，扔向警察或他人，他日也有可能是扔向自己的父母。若然成真，那就是今天所種下的禍。

說到底，警察是專業的執法者，有人犯事定必執法。社會亦沒有放棄過任何一代的年輕人，期望以恩威並重的方式教化犯事者。的確，年輕人本為善良，不應是充滿仇恨的暴徒。在外日久，也是時候需要回家去。