神州觀察：學子牙縫摳錢　官商良心何在

中央政府八年前推出農村義務教育學生營養膳食補助計劃，目前每人每天四元，每年撥款數百億元，為全國二千六百多萬名農村學生提供營養膳食補助。然而，由於缺乏監督，學童營養餐至今仍然是官商眼中的唐僧肉，非但無益於學生的身心健康，反而屢屢發生中毒事件。

教育部日前公布，近期開展糾正截留剋扣農村義務教育學生營養膳食補助專項整治工作，共發現截留剋扣補助資金問題三十七宗，涉及河北、河南、湖南、廣西、雲南、陝西、青海、新疆等八省區，共計金額一億七千四百萬元。另外還發現有營養膳食招投標程序不規範、食品質量和安全、食堂外包等方面問題，目前均已整改到位。

國家財政撥款補助農村學生幾元錢，錢雖不多，卻能讓千百萬孩子們每天不再餓肚子上課，讓他們能夠得到基本的營養供應。曾有調查顯示，農村學生生長遲緩率近百分之十二，低體重率達百分之九，身高和體重均明顯低於同年齡段兒童的正常值。

顯然，營養餐對農村學生而言意義重大，然而，自從農村義務教育學生營養膳食補助計劃推出之後，有關營養餐變黑心餐的報道便不絕於耳，最近就有四川成都某小學食堂被指向學生提供發霉、變質食物，導致學生患病，數百名家長上街抗議；江西萬安部分學校學生營養餐因外包商提供發霉、變質食品，導致有學生中毒送醫院；河南商水一間學校，所謂的營養餐只是每人半碗素麵條，而公示欄裏的菜譜卻寫着，當天的菜品應為「雞丁炒西葫蘆、苞菜、蒜苔、大米粥」。

幾乎所有的營養餐問題，不外乎都與官商勾結腐敗或是疏於監督有關，當局的營養補助政策到了基層早已變形走樣，荒腔走板，這也說明連學生營養餐都成了官商的搖錢樹。這些人為了私利，置國法於不顧，完全無視學生安危，以次充好，以劣充優，甚至以有毒食品殘害學童，實在是喪盡天良，罪不可恕。

民意難過長安街、政令難出中南海，依然是當今神州的基本國情，當局出台再怎麼好的惠民「德政」，也總走不出「上有政策，下有對策」的怪圈，經不起官商勾結上下其手，結果惠民德政淪為殘民敗政。

其實，當局實施德政，應讓一切置於陽光之下，譬如對於營養餐補助的分配去向以及食品訂製、原料採購、財務支出等，讓學生、家長和社會人士參與民主決策，在實施過程中共同監督。可是，目前營養餐的補助資金流向、供應商選擇、質量與安全監督乃至事後問責，均由政府主導，如果沒有完善的監管體系，耗資高達數百億元的學生營養改善計劃，依然會是貪官奸商以及無良教師的盛宴。