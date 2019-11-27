產評：A股吸資埋伏線　中美角力雙刃劍

由於全球指數提供商MSCI今年內第三次擴大A股納入因子，「被動資金」必須在昨日收市前完成追貨行動，令透過中港互聯互通機制的北向資金淨流入額創新紀錄。不過，正所謂：「水能載舟，亦能覆舟。」鑑於中美角力持續，這可能是一把雙刃劍，恐怕為未來全球股市出現更大波動埋下伏線。

隨着最新一次擴容完成，MSCI年內「三步走」計劃圓滿結束，A股納入因子從去年的5%，增至今年的20%。有券商估計，此舉將令今年全年外資流入A股總額達3,200億元人民幣，為一四年「滬港通」開通以來，最高年度流入金額，未來幾年因子或有望升至30到40%，惟取決權在MSCI，若其有意再擴大比重，最快也要明年五月前後。

A股獲國際重視及認同，固然可喜，象徵中國企業在世界舞台上嶄露頭角，成為骨幹之一。惟必須留意的是，任何指數因子是可加，亦可減的，目前中國在全球具一定影響力，A股自然獲青睞，但他日若出現突發情況，全球金融市場受牽連的程度就更大，尤其中美正值角力之時，一旦雙方關係驟然急轉直下，問題會變得十分複雜，最明顯的風險就是爆發金融戰！現時美國國會已泛起一系列制華方案，並不斷向美國大型退休基金與投資基金施壓，要求限制基金投資中國公司，包括含有中國公司在內的國際指數。

換言之，今次A股獲多番擴容，若他日美國國會成功迫令政府禁止將公務員及軍人的「儲蓄」，投資於中國相關基金或指數的話，指數機構亦有可能會因應情況而作出調節，資金可短期內迅速流出，情況猶如昨日創紀錄一樣，只不過是相反操作而已。再者，美國總統特朗普反口覆舌、朝令夕改已司空見慣，沒甚麼是不可能發生的。

面對這把雙刃劍，中國更需紮實地搞好實體經濟，才是防範的最佳對策。人民銀行近日發表報告指出，目前在4,379家銀行業金融機構中，約有13%或586家被視為「高風險」，主要集中在農村中小型金融機構。人行較早前亦對30家大中型商業銀行進行壓力測試，若假設中國經濟增長放緩至5.3%，就有9家資本未達標；若經濟增長再大幅放緩至4.15%，更有17家未能通過測試。

由此可見，與其將焦點放在A股吸資破紀錄，倒不如更務實地落實經濟政策，只要底子厚，才能承受他國惡意的攻擊。謹記「針無兩頭利」，切忌雀躍於資金湧進而作出自我陶醉的預測，而忘卻退潮的威力更駭人。